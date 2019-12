Natalia Oreiro gwiazdą Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem. Jak dziś wygląda "Zbuntowany anioł"?

Pamiętana z telenoweli "Zbuntowany anioł" urugwajska wokalistka Natalia Oreiro to ostatnia gwiazda Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem.

Natalia Oreiro będzie gwiazdą sylwestra TVP w Zakopanem /Vyacheslav Prokofyev\TASS /Getty Images

To był prawdziwy szał. Gdy w Polsce w 2000 roku na antenie Polsatu pojawił się "Zbuntowany anioł", tysiące kobiet zasiadało przed telewizorami, by z wypiekami na twarzy śledzić losy pięknej, zbuntowanej Milagros.

Dziewczyna, która wychowywana była w klasztorze, dorabiała jako pokojówka w domu rodziny DiCarlo. Zakochała się w mężczyźnie z wyższych sfer, synu samego pana domu, Ivo. Odtwórczynią uwielbianej Milagros była Natalia Oreiro, która wykonała też czołówkę serialu, piosenkę "Cambio Dolor".

Oreiro występowała także w innych popularnych argentyńskich telenowelach (w Polsce pokazywano m.in. "Kachorra to ja" i "Jesteś moim życiem") i kilkunastu filmach popularnych głównie w krajach latynoskich.

Równolegle rozwijała swoją karierę muzyczną, choć jej dorobek jest skromniejszy - obejmuje trzy studyjne płyty. Debiutancki album "Natalia Oreiro" (1998) okazał się wielkim przebojem w Polsce - ponad 150 tys. sprzedanych egzemplarzy dał mu tytuł Złotej Płyty.

W 2016 r. wydała ścieżkę dźwiękową do biograficznego filmu "Gilda, no me arrepiento de este amor", w którym zagrała tytułową rolę argentyńskiej wokalistki Gildy. Gwiazda zginęła w wypadku samochodowym w 1996 r. w wieku zaledwie 34 lat.

Oreiro od 2002 r. jest żoną argentyńskiego wokalisty i gitarzysty Ricardo Mollo, starszego od niej o 20 lat lidera grupy Divididos. Ślub latynoskich gwiazd był jednym z najgłośniejszych wydarzeń tamtych lat, a fani "Zbuntowanego anioła" nie mogli pogodzić się z tym, że ich idolka nie wyszła za serialowego partnera - Facundo Aranę.



W 2012 r. urodził się im syn Merlín Mollo Oreiro.

Warto przypomnieć, że widzowie TVP mogli oglądać Natalię Oreiro podczas koncertu sylwestrowego TVP1 w 2002 roku. Udział w tegorocznym Sylwestrze Marzeń z Dwójką będzie czwartą wizytą Natalii w Polsce. Wcześniej była w naszym kraju w 2000 i 2013 roku.



Na Równi Krupowej w Zakopanem wystąpią również m.in.: Viki Gabor, Chris Norman, Zenon Martyniuk & Akcent, Maryla Rodowicz, Weekend, Golec uOrkiestra, Gromee, Boys, Kombi, Stefano Terrazzino, Chico & The Gypsies, Thomas Anders & Modern Talking Band, Bayer Full oraz Piękni i Młodzi.