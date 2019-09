Natalia Nykiel zawiesza karierę muzyczną. Co się stało?

Występ w Poznaniu był ostatnim tegorocznym koncertem Natalii Nykiel. Wokalistka poinformowała, że zawiesza swoją karierę.

Natalia Nykiel poinformowała, że zawiesza muzyczną karierę /Łukasz Kalinowski / East News

"Planowałam to sobie od kilku lat. Mianowicie studia za granicą. Dziś jesteśmy w Poznaniu. To bardzo ważny koncert, szczególny, ponieważ to nasz ostatni koncert w tym roku. Już jutro tak naprawdę wyjeżdżam, więc chciałam wam bardzo podziękować za to, co się wydarzyło" - powiedziała Natalia Nykiel w filmiku umieszczonym na Instagramie.

"Obiecuję wam, że wrócę szybciej niż myślicie, że wrócę ze zdwojoną siłą, pełna energii. [...] Trzymajcie kciuki za mnie" - dodała wokalistka, która na początku 2017 r. obroniła pracę inżynierską na SGWW w Warszawie (inżynieria środowiska).



Natalia Nykiel wzięła udział w drugiej edycji "The Voice of Poland" i doszła do finału programu. Szybko została zauważona przez wytwórnię, podpisała kontrakt płytowy, a rok później jej album "Lupus Electro" był już w sprzedaży. Przy płycie pracowali najlepsi polscy tekściarze, m.in. Katarzyna Nosowska i Paulina Przybysz.



Wydana w październiku 2017 r. płyta "Discordia" została nominowany do Fryderyka w kategorii album roku - elektronika.

Status przebojów zdobyły piosenki "Wilk", "Bądź duży", "Error" i "Spokój".

Nykiel współpracowała z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Buka, Rahim, Pawbeats, Flirtini, Dick4Dick i Albo Inaczej.



Natalia Nykiel na Kraków Live Festival 2019 1 / 15 Natalia Nykiel na Kraków Live Festival 2019 Źródło: materiały prasowe Autor: Paweł Zanio udostępnij