Natalia Nykiel w wersji country. Posłuchaj zaskakującego singla "Atlantyk"

Po alternatywnym minialbumie "Origo" Natalia Nykiel przygotowała muzyczną woltę o 180 stopni. Countrowy "Atlantyk" to zaskakująca propozycja dla fanów wokalistki, ale jednocześnie kontynuacja podróży do muzycznych korzeni.

Natalia Nykiel wróciła z nowym singlem /Artur Zawadzki / Reporter

Słowa do utworu "Atlantyk" ( sprawdź! ) napisała sama wokalistka we współpracy z Michałem Majakiem. Brzmieniem numeru zajął się pracujący z Nykiel od pierwszej płyty Michał "Fox" Król. Za stworzenie klipu odpowiedzialny był Tomek Kudlak.

Reklama

Tym razem wokalistka zdecydowała się odejść od elektroniki i spróbować swoich sił w klimacie country.

Choć nowa stylistyka może wydawać się dla fanów artystki zaskoczeniem to warto zwrócić uwagę, że Natalia nie wyważa otwartych drzwi. Otwiera polski mainstream na drogę, którą świat podąża już od jakiegoś czasu w rytm gitarowych przebojów Miley Cyrus, Diplo, Becka czy Beyonce.

Clip Natalia Nykiel Atlantyk (Lyric Video)

Jest to tez powrót do korzeni wokalistki, która swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiała w Mrągowie - polskiej stolicy country - a dokładniej w Centrum Kultury i Turystyki, choć z samym country do tej pory nie miała zbyt wiele do czynienia.



"Atlantyk" to pierwszy utwór Natalii Nykiel od wydania EP-ki "Origo", która pojawiła się niespodziewanie w sieci listopadzie 2019 roku.