"Koncert X będzie podsumowaniem twórczości dziewczyny okrzykniętej przed laty księżniczką electropopu. Będzie powrotem do korzeni, manifestem niezależności w dniu dzisiejszym i spojrzeniem w przyszłość. Koncert X to zaskakujący goście, największe hity artystki, ale także utwory, których się nie spodziewacie" - czytamy w zapowiedzi specjalnego wydarzenia.

W Klubie Jassmine w Warszawie Natalia Nykiel szykuje muzyczną podróż przez płyty "Lupus Electro", "Discordię", nagrodzoną Fryderykiem "Origo" po ostatni album "Regnum" z lutego 2022 r.

Obecnie wokalistka przebywa w Meksyku, gdzie zbiera inspiracje do drugiego sezonu podcastu "Zrozumieć Latino". Uwagę fanów przykuły szczególnie zdjęcia z Calakmul.

"Kochani oto kilka moich sexy fotek, żeby przykuć Waszą uwagę do absolutnie najwspanialszej strefy archeologicznej jaką kiedykolwiek widziałam - Calakmul!

To jest jedno z miejsc, do których ciężko się dostać. Znajduje się głęboko w lesie w stanie Campeche zaledwie kilkadziesiąt km od granicy z Gwatemalą, która generalnie jest prostą linią bo przecina wielki, gęsty las" - opisuje Natalia Nykiel.

"Historia Majów jest mega ciekawa, szczególnie, że szczyt ich potęgi datuje się na kilka set lat przed przybyciem Hiszpanów (H. Cortes zastał już największe miasta Majów opustoszałe). Ogromne wrażenie robi wejście na górę, jest w tym jakaś prastara, przedziwna energia" - dodaje.

Przed wylotem do Meksyku Nykiel wzięła udział w kompozytorskim obozie w Lizbonie. "Cóż to były za wspaniałe dni! Nie sądziłam, że mój powrót do Lizbony będzie tak owocny w piosenki".

Natalia Nykiel - kim jest?

Natalia Nykiel zasłynęła jako uczestniczka drugiej edycji "The Voice Of Poland" . 23 września 2014 roku ukazał się jej oficjalny, długogrający debiut - "Lupus Electro".

Swoją przygodę ze śpiewem zaczęła już w dzieciństwie, a jej pierwszym nauczycielem była babcia - uczyła ją śpiewać kościelne pieśni, pisać, czytać i... wiązać sznurówki.

Natalia jest laureatką wielu konkursów m.in. Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych w Olsztynie w 2012 r. oraz Mrągowskich Impresji Artystycznych 2012, występowała w rockowym zespole Ahmada.

Młoda artystka jeszcze przed wydaniem debiutu zdążyła mocno zaznaczyć swoją obecność. Na początku sierpnia 2014 roku pojawił się teledysk do jej pierwszego singla "Wilk" oraz cyfrowy minialbum "Lupus EP".

Wokalistka tworzy muzykę określaną mianem electropop. Do współpracy przy debiucie zaprosiła najlepszych rodzimych artystów tworzących w tym nurcie, m.in. produkcję płyty powierzyła Foxowi (współpracującemu wcześniej z takimi artystami jak Maria Peszek, Paulina Przybysz, Organek, czy Novika). Teksty Natalii napisali Katarzyna Nosowska, Karolina Kozak i znany z Pogodno Jacek "Budyń" Szymkiewicz.

18 lutego 2022 roku ukazał się jej album "Regnum".