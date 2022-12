Natalia Kukulska z powodu choroby odwołuje występ. "Muszę się poddać"

Natalia Kukulska miała pożegnać koncertowo 2022 r. podczas dwóch występów w Toruniu - 17 grudnia w ramach swojej trasy "MTV Unplugged" i dzień później na wydarzeniu "Christmas Time" z udziałem m.in. Justyny Steczkowskiej, Krzysztofa Cugowskiego, Kuby Badacha, Andrzeja Piasecznego i Anity Lipnickiej.

"Kochani, muszę się poddać. Walczyłam do końca. Muszę odwołać mój ostatni koncert z trasy Kukulska MTV Unplugged, który miał mieć miejsce dziś w Toruniu. Ryczeć mi się chce. ale gdy pisze tego posta ( spakowana, przed przyjazdem busa z zespołem ) mam 38,2 stopni C i obudził mnie potworny ból głowy, gardła i mięśni" - napisała wokalistka, informując, że to "poważna grypa".

W kolejnym poście przekazała, że udało się ustalić nową datę koncertu "MTV Unplugged" w Toruniu. Wydarzenie odbędzie się 8 stycznia 2023 r. w CKK Jordanki, a gościem muzycznym będzie Zalia (tak jak miało być w pierwotnym terminie).



"Ja się kuruję i oczywiste jest, że nie dam rady wystąpić również podczas jutrzejszego 'Christmas time' w Toruniu... tak mi przykro ale z pewnymi "wyższościami" się nie dyskutuje. Jak śpiewam 'choć bym dała wszystko albo nic, ostatnie słowo ma moje przeznaczenie'" - podkreśliła Natalia Kukulska.

Natalia Kukulska i Miuosh w duecie

8 grudnia wokalistka i raper Miuosh razem wypuścili piosenkę "Korzenie i skrzydła", która wspiera świąteczną zbiórkę Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Cały dochód z odtworzeń w serwisach streamingowych pomoże Stowarzyszeniu zorganizować rodzinne święta dla opuszczonych i osieroconych dzieci oraz zapewnić utrzymanie Rodzinom SOS.

Clip Miuosh Korzenie i skrzydła - & Natalia Kukulska - dla SOS Wiosek Dziecięcych | dziecisos.org

