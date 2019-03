Natalia Kukulska śpiewa piosenkę Anny Jantar "Witaj mi": Do teraz trudno się z tym pogodzić

Natalia Kukulska postanowiła przypomnieć piosenkę "Witaj mi" swojej mamy Anny Jantar, która zginęła w katastrofie samolotu w 1980 r., gdy Natalia miała zaledwie 4 lata.

Anna Jantar i Natalia Kukulska /Marek Karewicz / Agencja FORUM

Natalia Kukulska od lat nie wykonuje piosenek Anny Jantar, skupiając się na tworzeniu autorskiej muzyki.

Wideo Anna Jantar - Witaj mi [Official Audio]

Teraz jednak postanowiła przypomnieć utwór "Witaj mi". Oryginalny tekst autorstwa Andrzeja Kuryły doczekał się nowoczesnej aranżacji.



"Nowa wersja piosenki 'Witaj mi' powstała na płytę jubileuszową autora tekstów Andrzeja Kuryły pt. 'Z biegiem lat...', który zwrócił się do mnie z prośbą o nagranie jej na nowo. Jest to piękna kompozycja mojego Taty - Jarosława Kukulskiego, którą nagrała moja mama na swoją debiutancką płytę 'Tyle słońca w całym mieście' w 1974 roku" - opowiada Kukulska.

Posłuchaj nowej wersji piosenki "Witaj mi" w wykonaniu Natalii Kukulskiej!

"Dziś, wraz z pierwszym dniem wiosny, pragniemy ją zaprezentować, przypominając o Annie Jantar, tydzień po 39. rocznicy jej śmierci. 14 marca 1980 roku tragiczna katastrofa lotnicza przerwała życie i rozwijającą się karierę mojej wspaniałej mamy. Do teraz trudno się z tym pogodzić. Nie sposób się z nią pożegnać i zapomnieć o niej, jej twórczości i cieple, które po sobie pozostawiła. Dostaję mnóstwo tego dowodów od jej fanów. Na szczęście cały czas możemy do niej wracać we wspomnieniach, słuchając jej głosu i piosenek. Kojarzy się ze słońcem. Dlatego przypomnienie piosenki 'Witaj mi' doskonale wpisuje się w ten moment. Autorem nowego opracowania jest Archie Shevsky, który nie bał się nowoczesnych rozwiązań brzmieniowych i produkcyjnych ale zachował intymny i liryczny charakter kompozycji" - dodaje wokalistka.



Zdjęcie Natalia Kukulska i Anna Jantar w 1978 r. / Jerzy Płoński / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że 14 marca, w dniu 39. rocznicy śmierci Anny Jantar Natalia Kukulska po raz pierwszy odwiedziła miejsce katastrofy, w której zginęła jej mama. Do tragedii doszło 14 marca 1980 roku, na warszawskim Okęciu. Należący do PLL LOT samolot Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecący z Nowego Jorku do Warszawy rozbił się podchodząc do lądowania. Żadna z 87 osób, uczestniczących w locie, nie ocalała z katastrofy.

Dodajmy, że 26 maja na warszawskim Torwarze odbędzie się niezwykły koncert "Życia mała garść", dedykowany twórczości Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego. Utwory w aranżacjach Adama Sztaby wykonają m.in Kayah, Daria Zawiałow, Katarzyna Groniec, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Igor Herbut i Marek Piekarczyk.

