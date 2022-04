Podczas jednej z bitew w siódmym sezonie "The Voice of Poland" Tomson i Baron zestawili ze sobą Adama Stachowiaka oraz Ewelinę Bogucką.



Duet wykonał utwór "Ktoś między nami".



To utwór, który w oryginale w duecie wykonywali Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, ówczesny lider stawiającej pierwsze kroki grupy Perfect (początkowo pod nazwą Perfect Super Show and Disco Band). Po latach po piosenkę sięgali m.in. córka Anny Jantar Natalia Kukulska w duecie z Mietkiem Szcześniakiem, a także Tatiana Okupnik z Krzysztofem Kiljańskim.

Sprawdź tekst utworu "Ktoś między nami" w serwisie Teksciory.pl!

Natalia Kukulska nie kryła wzruszenia wykonaniem Stachowiaka i Boguckiej, a Maria Sadowska nazwała ten pojedynek "szczerym i pełnym wzruszeń".

Wideo