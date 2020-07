Napalm Death po nagraniach albumu "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism"

Brytyjski Napalm Death, instytucja w dziedzinie muzyki ekstremalnej, zarejestrował nową płytę.

Napalm Death niedługo opublikują nową płytę /Gobinder Jhitta /materiały prasowe

"Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism" powstał przy współpracy z Russem Russellem, wieloletnim producentem pionierów grindcore'u z Birmingham.

Reklama

Autorem okładki jest szwedzki artysta Frode Sylthe.

Następca albumu "Apex Predator - Easy Meat" (2015 r.) będzie mieć swą premierę 18 września w barwach niemieckiej Century Media Records.

Pierwszy singel z nowego longplaya Napalm Death poznamy już 24 lipca.

Na płycie "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism" usłyszymy 12 utworów.

Oto ich tytuły:

1. "Fuck The Factoid"

2. "Backlash Just Because"

3. "That Curse Of Being In Thrall"

4. "Contagion"

5. "Joie De Ne Pas Vivre"

6. "Invigorating Clutch"

7. "Zero Gravitas Chamber"

8. "Fluxing Of The Muscle"

9. "Amoral"

10. "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism"

11. "Acting In Gouged Faith"

12. "A Bellyful Of Salt And Spleen".