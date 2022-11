Elżbieta Zapendowska od lat trenuje wokalistki i wokalistów w swojej Szkole Piosenki. Pod opieką miała m.in. Edytę Górniak, Alicję Janosz ( posłuchaj! ), Tomka Makowieckiego, Dodę, Anię Wyszkoni, Katarzynę Groniec ( posłuchaj! ), Melę Koteluk, Łukasza Zagrobelnego ( posłuchaj! ) i Nataszę Urbańską.

Popularność zdobyła w 2002 roku, kiedy to wraz z Robertem Leszczyńskim, Kubą Wojewódzkim i Jackiem Cyganem została jurorem pierwszej edycji programu "Idol". Zapendowska znana była ze swoich szczerych, niejednokrotnie bardzo ostrych, komentarzy.

W programie oceniała uczestników do ostatniej, starej edycji show, czyli do 2005 roku. Następnie była jurorką programów "Jak oni śpiewają" oraz "Must Be The Music".

W 2017 roku zasiadła w jury reaktywowanego "Idola", obok Wojtka Łuszczykiewicza, Ewy Farnej i Janusza Panasewicza.

Chociaż dziś sama naucza śpiewu, nigdy nie pałała entuzjazmem do belfrów.

"W podstawówce interesowały mnie przemyślane wygłupy. Polegały one głównie na tym, aby zdenerwować nauczycieli i wyprowadzić ich z równowagi. Byłam w tym specjalistką, do dziś nie lubię belfrów i pewnie za karę sama nim zostałam. Z dzisiejszego punktu widzenia to były bardzo niewinne żarty, ale dosyć denerwujące. Często bywałam pomysłodawczynią takich dowcipów. W klasie były prawie same dziewczyny i tylko jeden zdominowany przez nas chłopak. W liceum z moim zachowaniem i nauką było jeszcze gorzej. Nie zdałam nawet do następnej klasy i prawie zostałam wyrzucona z opolskiej szkoły" - opowiadała o latach szkolnych Zapendowska "Super Expressowi".



Gdzie pracowała w przeszłości Elżbieta Zapendowska?

W jednym z odcinków "Must Be The Music" Zapendowska przyznała natomiast, że zanim stała się cenioną specjalistką od emisji głosu, parała się zupełnie innymi zajęciami.

"Pracowałam jako recepcjonistka w hotelu i bardzo chwaliłam sobie tę pracę" - wyznała na planie "MBTM".

"Oprócz hotelu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opolu należało wówczas targowisko, miejska łaźnia i zakład pogrzebowy. Nie zapomnę jak 31 grudnia, jako pracownik przedsiębiorstwa, zostałam skierowana właśnie do zakładu pogrzebowego na inwentaryzację, gdzie musiałam liczyć trumny" - wspominała Elżbieta Zapendowska.

Jak w młodości wyglądała Elżbieta Zapendowska? Jakiś czas temu na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie, zestawione z współczesną fotografią.

Problemy zdrowotne Elżbiety Zapendowskiej

W 2020 roku trenerka przyznała, że choć nadal jest aktywna zawodowo (pojawiła się niedawno na premierze musicalu "Congo" w Teatrze Capitol), to nie zamierza wracać do telewizji.

"Przeprowadziłam się na wieś i pracuje z grupą dorosłych ludzi w Serocku w domu kultury. To mi sprawia ogromną radość. Tu najmłodszy uczestnik ma 16 lat, a najstarsza dziewczyna jest po 50. Mam dwie studentki i jednego młodszego chłopaka, a reszta to dorośli, dojrzali ludzie" - opowiadała wówczas.

Jak opowiadała, duże znaczenie ma tutaj stan jej wzroku, który z roku na rok się pogarsza.

"Mam swój wiek, mam ślepotę zaawansowaną, więc nie byłoby mi tak łatwo w czymś takim uczestniczyć, nawet gdybym dostała taką propozycję. Wiek robi swoje i trzeba adekwatnie do swojego wieku liczyć swoje zamiary i swoje życie układać" - mówiła Zapendowska.



Problemy ze wzrokiem są dość powszechne, choć wielu nie docenia swoich oczu i nie dba o nie. Trenerka głosu przyznała w rozmowie z Plejadą, że pogodziła się już ze swoimi zdrowotnymi problemami.

"Nie widzę na jedno oko i pogodziłam się z tym. Nie histeryzuję. Przyzwyczaiłam się do faktu, że tracę wzrok. Ostatnio odwiedziłam poleconą lekarkę i usłyszałam od niej: 'Gdyby przydarzyło się to pani jakieś 20 lat temu, operowalibyśmy. Teraz już nie'" - wyznała.

"Gdy traci się wzrok, wszystko jest trudne. Zwłaszcza gdy się pracuje, a ja nadal pracuję. To, że nie widzę twarzy osób, które śpiewają, jest dla mnie potwornym problemem, bo nie widzę emocji, mogę je tylko usłyszeć" - dodała.

"Dużo mnie to kosztowało. Za zastrzyk płaciłam dwa tysiące, nic mi nie pomogło. Zrezygnowałam, stwierdziłam, że trzeba się pogodzić z tym, co zostało dla mnie zaplanowane. W życiu prywatnym często żartuję, że czego nie dowidzę, to sobie doobrażę" - podsumowała Zapendowska.