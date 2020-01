Najmłodsza siostra Michała Szpaka z debiutanckim utworem. Posłuchaj "Ciche przebiegłe"

Ewa Szpak, najmłodsza siostra Michała Szpaka, zaprezentowała swoją debiutancką piosenkę pt. "Ciche przebiegłe". Sławny brat natychmiast wsparł młodą artystkę na starcie swojej kariery.

Michał Szpak wspiera młodszą siostrę /VIPHOTO / East News

Piosenka "Ciche przebiegłe" pojawiła się na Youtube na początku stycznia na kanale Ewy Szpak.



Wideo Ewa Szpak - Ciche przebiegłe

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Ciche przebiegłe" w serwisie Teksciory.pl!

"Nagrana amatorsko w zaciszu mojego małego szpaczego gniazdka. Dawajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba. Polecam przesłuchać też na słuchawkach" - napisała.

Nieco więcej o debiutanckiej piosence swojej siostry napisał jej popularny brat.

"Tak to jest już w rodzinie Szpaków, że każdy lubi swoją niezależnością się dzielić. Oto przedstawić chce Wam utwór mojej najmłodszej, którą udało się Wam już poznać na trasie 'The MOON' jaką tę, która daje nadzieję na lepsze jutro! Ewa Szpak i jej własna kompozycja wraz z tekstem miłego słuchania!" - napisał i dodał, że czeka na kolejne utwory.



Ewa Szpak już na początku swojej kariery kilkakrotnie miała okazję występować ze swoim bratem na scenie (rodzeństwo stworzyło duet m.in. podczas festiwalu Na Fali w 2016 roku, który transmitowała stacja TVN). Pojawiła się też w jego teledysku "Byle być sobą".

"Udział Ewy był bardzo spontaniczny. Zadzwoniłem do niej trzy dni przed realizacją klipu i... przyjechała" - mówił Michał. "Ewa jest szalenie uzdolniona i to jest jej filmowy debiut. Chciałbym kiedyś zaśpiewać z nią w duecie" - dodał wokalista.

Przypomnijmy, że dużo bardziej znaną siostrą Szpaka jest Marlena. O niej zrobiło się głośno parę lat temu za sprawą pamiętnego filmiku, który trener "The Voice of Poland" nagrał z okazji urodzin swojej siostry. Wokalista zaprezentował w nim niemal erotyczny taniec, życząc siostrze "więcej seksu".

Marlena Szpak skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, uczyła się też śpiewu we Włoszech.

- Moja starsza siostra studiuje śpiew operowy i dała mi kilka wskazówek - mówił Interii wokalista przy okazji premiery płyty "Byle być sobą" (posłuchaj tytułowej piosenki!) z listopada 2015 r. Marlena wielokrotnie wspierała też Michała na scenie oraz wspierała go podczas programu "The Voice of Poland".