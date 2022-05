W przedostatni weekend maja, w malowniczej scenerii sopockiej Opery Leśnej pojawią się topowi artyści polskiej sceny muzycznej i kabaretowej.



Festiwal, który co roku przyciąga nad Bałtyk rzesze fanów, potrwa trzy dni. Przed nami: dwa muzyczne wieczory, trzy artystyczne jubileusze, ponad osiem godzin doskonałego grania i niedziela przepełniona najlepszym humorem.



Wśród gwiazd między innymi: T.Love, LemON, Doda, Ralph Kaminski, Beata i BAJM, Dawid Kwiatkowski, Cleo, Kortez, Sylwia Grzeszczak i Kwiat Jabłoni! Podobnie jak w poprzednich latach, Polsat zaprosi fanów muzyki i kabaretów na Polsat SuperHit Festiwal, który odbędzie się w Operze Leśnej. W weekend 20-22 maja w Sopocie pojawią się największe gwiazdy polskiej piosenki.

"Zapraszam Państwa na najlepszy festiwal nad Bałtykiem, zarówno do Opery Leśnej, jak i przed telewizory" - mówi Dyr. Programowa Polsatu Nina Terentiew.



Koncert "Radiowy Przebój Roku" i plebiscyt "Najlepsi z Najlepszych"

W drugi dzień festiwalu - sobotę 21 maja - widzowie zobaczą koncert "Radiowy Przebój Roku", a w nim wykonawców najchętniej słuchanych i odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych. Będą to między innymi: Dawid Kwiatkowski, Gromee, Beata i Bajm, Grzegorz Hyży, Sylwia Grzeszczak, Daria, Three of Us, Michał Szczygieł i Bryska.

Tego samego wieczoru statuetkę Interii otrzyma również uczestnik, który zwycięży w plebiscycie "Najlepsi z Najlepszych"!



