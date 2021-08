Nagrał piosenkę, w której kpił ze szczepień. Zmarł na COVID-19

Phil Valentine był prowadzącym audycje radiowe w stacji WWTN. W przeszłości podważał zmiany klimatyczne, a na ten temat napisał nawet książkę "An Incosistent Truth" (ukazała się w 2012 roku). Dziennikarz uchodził za zagorzałego przeciwnika jakichkolwiek podatków. Dzięki swoim kontrowersyjnym poglądom zgromadził wokół siebie spore grono odbiorców.



Valentine działał jako aktor. W pojedynczych rolach występował już od końca lat 80., w 2015 roku zagrał w filmie "The Secret Handshake" u boku Kevina Sorbo.

W momencie wybuchu światowej pandemii dziennikarz podważał ryzyko, jakie niesie ze sobą zakażenie się koronawirusem. Podważał też skuteczność i potrzebę szczepienia się przeciwko COVID-19.

Z tej okazji nagrał nawet własny utwór "Vaxman" (interpretacja utworu "Taxman" The Beatles).

"Let me tell you how it will be, and I don't care if you agree, Cause I'm the Vaxman, yeah I'm the Vaxman. If you don't like me coming round, be thankful I don't hold you down" - śpiewał.



W pierwszej połowie lipca 2021 roku Valentine potwierdził, że jest zakażony koronawirusem, jednak mówił, że to nic groźnego i wkrótce wróci do pracy. 23 lipca w ciężkim stanie mężczyzna trafił do szpitala. Kilka dni później dziennikarz został podpięty pod respirator, następnie pod ECMO (tzw. sztuczne płuco).

Już po śmierci dziennikarza, jego brat w krótkim wywiadzie z CNN przyznał, że Valentine żałował swojej decyzji o niezaszczepieniu się.

"Zorientował się, że przez to, że nie zaszczepił się, nie zrobiło tego również wiele innych osób. Żałował tego" - mówił.



