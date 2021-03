Nagi fan podczas transmisji. Bebe Rexha oburzona

Bebe Rexha nie kryła oburzenia, gdy podczas jej czatu z fanami anonimowy mężczyzna podłączył się do jej rozmowy i pokazał się nagi w kamerze. Wokalistka chce ukarać roznegliżowanego żartownisia.

Bebe Rexha chce ukarać fana, który zakłócił jej czat /Christopher Polk /Getty Images

Bebe Rexha zorganizowała czat, na którym chciała porozmawiać z fanami na temat jej nowego singla "Sacrifice".

W pewnym momencie do rozmowy podłączył się anonimowy mężczyzna, który był całkowicie nagi. Wokalistka zareagowała natychmiastowo.

"Przepraszam was, to było obrzydliwe. Paskudnym zachowaniem jest to, że ktoś przychodzi na mój czat na żywo i pokazuje swojego penisa. Bardzo mi przykro" - mówiła chwilę po zajściu.

Bebe Rexha na premierze filmu "Czarownica 2" 1 / 7 Bebe Rexha Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

"Nie wiem, jak to możliwe. Jak możesz przychodzić na czat, gdy tutaj są dzieci. To obrzydliwe. Powinieneś się wstydzić... a w dodatku masz mały sprzęt. Przejdźmy dalej" - krzyczała, a następnie zablokowała użytkownika.

Na Twitterze wokalistka napisała, że jest w szoku i nie ma zamiaru zostawić całego zajścia bez konsekwencji.

"Potrzebuje nazwisko kolesia, który to zrobił. Muszę to zgłosić, potrzebujemy go odnaleźć. To nie jest w porządku" - napisała wokalistka.