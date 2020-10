Naga wpadka Cardi B. Jej tłumaczenia wywołują kpiny

Cardi B to raperka, która uważana jest za postać dość kontrowersyjną. Nie boi się odsłaniać ciała. Jednak nawet ona postanowiła skomentować swoją urodzinową wpadkę.

Cardi B słynie z kontrowersyjnych zachowań /Paras Griffin /Getty Images

Raperka swoje 28. urodziny obchodziła 11 października.

Cardi B imprezowała do rana, a imprezę zakończyła nietypowym prezentem dla fanów.



Na jej InstaStories pojawiło się jej zdjęcie topless. Fotografia szybko zniknęła, jednak, jak wiadomo, w internecie nic nie ginie.

Kontrowersyjne zdjęcie wywołało lawinę krytyki. Do wpadki odniosła się sama raperka. "Panie, czemu do k***y nędzy uczyniłeś mnie tak k***wsko głupią i upośledzoną? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?" - zaczęła swoją wiadomość.



Później stwierdziła jednak, że w zasadzie nie ma się czym przejmować. "Zamierzam zjeść śniadanie i pójdę na imprezę, ponieważ nawet nie będę o tym myśleć. Nie będę o tym myśleć, ok? Nie, nie będę. Jest jak jest. Zdarza się. J***ć to. To nawet nie był pierwszy raz. Zresztą, byłam kiedyś j***ną striptizerką, więc nieważne" - skomentowała.