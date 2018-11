Naga Jennifer Lopez na Instagramie. Zdjęcie podbija sieć

1 9

Podczas tegorocznej gali wręczenia statuetek MTV Video Music Awards Jennifer Lopez odebrała specjalną nagrodę - Michael Jackson Video Vanguard Award - przyznawaną za całokształt twórczości. 49-letnia latynoska gwiazda na scenie zaprezentowała wiązankę swoich największych przebojów, w tym m.in. "Waiting For Tonight", "On The Floor", "I Ain’t Your Mama", "Love Don’t Cost A Thing" i "Get It Right". Ponadto Lopez została wyróżniona statuetką MTV VMA za najlepszą współpracę (za utwór "Dinero" nagrany z DJ Khaledem i Cardi B).