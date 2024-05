Wyjaśnijmy zatem od razu, że w powstałym w 2023 roku Category 7 figurują Phil Demmel, były członek Machine Head i obecny gitarzysta Kerry'ego Kinga; niegdysiejszy gitarzysta Adrenaline Mob Mike Orlando; John Bush, wokalista Armored Saint i były frontman Anthrax; znany z Overkill i Shadows Fall, uznany perkusista Jason Bittner; oraz basista Exodus Jack Gibson.

Reklama

Category 7, którego nazwa pochodzi od najwyższej kategorii huraganów, ma już za sobą nagrania debiutanckiego longplaya. Wydaniem "Category 7" zajmie się Metal Blade Records. Premierę albumu zaplanowano na 26 lipca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz w szeregu edycji winylowych.

Okładkę zaprojektował Carlos Fides z Artside Studio (m.in. Angra, Evergrey, Kamelot), zaś tyleż znajomą, co świeżą muzykę Category 7 określono mieszkanką Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu, thrashu, punk metalu i tradycyjnego metalowego grania.

Debiut Category 7 pilotuje już singel "In Stitches". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Category 7 - In Stitches (Official Video)

Category 7 - szczegóły albumu "Category 7" (tracklista):

1. "In Stitches"

2. "Land I Used To Love"

3. "Apple Of Discord"

4. "Exhausted"

5. "Runaway Truck"

6. "White Flags & Bayonets"

7. "Mousetrap"

8. "Waver At The Breaking Point"

9. "Through Pink Eyes"

10. "Etter Stormen".