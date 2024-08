Highfield Festival to wydarzenie, które od 25 lat gości w Niemczech, a wielu Polaków co roku wybiera się za naszą zachodnią granicę, aby uczestniczyć tam w wyjątkowych koncertach. Tegoroczne występy gwiazd w pobliżu Lipska nie odbyły się bez dramatycznego zdarzenia. W drugi dzień festiwalu, na diabelskim młynie, który był jedną z głównych atrakcji, wybuchł groźny pożar. Gondole były wówczas pozajmowane przez ludzi, natomiast służby ratunkowe zadziałały bardzo sprawnie i uniknięto ogromnej tragedii.

Highfield Festival uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki indie i hop-hopowej w Niemczech. W tym roku odbywał się w Störmthaler See, w pobliżu Lipska, po raz 15. Wcześniej, w latach 1998-2009, miał miejsce na zbiorniku wodnym Hohenfelden, na południe od Erfurtu. Tegoroczny line-up obejmował znane nazwiska zarówno z Niemiec, jak i z całego świata. Na festiwalowych scenach wystąpili m.in. Macklemore, Mando Diao, Rise Against, Peter Fox, The Kooks czy The Donots.