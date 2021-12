My Chemical Romance koncert w Polsce 2022! Gdzie zagrają? [MIEJSCA, BILETY, CENY]

Grupa powstała w 2001 r. z inicjatywy frontmana, Gerarda Waya i byłego perkusisty Matta Pelissiera pod wpływem wydarzeń z 11 września 2001 roku. Duet napisał wtedy utwór "Skylines and Turnstiles" do którego nagrania zaprosili przyjaciela, Raya Toro (gitara) i brata Gerarda, Mike’ego, grającego na basie. To właśnie Mike wymyślił nazwę zespołu, zainspirowaną książką Irvine’a Welsha “Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance".

My Chemical Romance zadebiutowali w 2002 roku albumem “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love", ale przełomem okazało się drugie wydawnictwo długogrające, “Three Cheers for Sweet Revenge". To z niego pochodzą pierwsze niekwestionowane hity jak “Helena" czy “I’m Not OK (I Promise)". Największe uznanie grupie przyniosła wydana w 2006 roku płyta “The Black Parade". Koncept album, zainspirowany dokonaniami The Beatles i Pink Floyd, w samych tylko Stanach Zjednoczonych sprzedał się w nakładzie 3 milionów egzemplarzy, pokrywając się tym samym potrójną platyną.

Ku rozczarowaniu rzesz oddanych fanów na całym świecie, w 2013 roku grupa zdecydowała się zawiesić działalność. Jednak już sześć lat później triumfalnie wróciła na scenę, czego wyrazem był wyprzedany w kilka minut koncert w Shrine Expo Hall w Los Angeles.

Zespół jest wielokrotnym laureatem wyróżnień muzycznych (m. in. dwukrotnie w kategorii Best International Band wg. magazynu Kerrang!); był również nominowany w kategoriach Album of The Year (Metal Hammer, za płytę “The Black Parade"), czy Best Alternative Band w ramach American Music Award.

The Chemical Romance w Polsce. Gdzie zagrają?

My Chemical Romance wystąpią 9 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Bilety na to wydarzenie dostępne są w cenach 199 i 249 zł.