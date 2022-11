Materiał zawiera linki partnerów reklamowych.

Jednym z pierwszym artystów, który stanął przed oskarżeniami o molestowanie seksualne wobec nieletnich, był Michael Jackson. Jego sprawa wstrząsnęła opinią publiczną na początku lat 90. W 1993 roku informowano, że gwiazdor miał wykorzystać seksualnie 13-letniego Jordana Chandlera. Jackson miał nakłaniać chłopca do całowania, masturbacji i seksu oralnego.

O sprawie mówiły całe Stany Zjednoczone - policja zrobiła nalot na dom Jacksona, w którym szukała pornografii dziecięcej (znaleziono dwie książki ze zdjęciami chłopców w "różnym stopniu rozebrania", a artysta zaprzeczał, że należą do niego). Choć później (styczeń 1994) Jackson zawarł ugodę z rodziną Chandlera, Król Popu zamienił się z ulubieńca Ameryki w osobę podejrzaną, której przestano ufać.

Siostra gwiazdora, La Toya Jackson oskarżała brata o bycie pedofilem, lecz później wycofała się z tych słów. Nie były to jedyne oskarżenia w jego kierunku. Gdy wydawało się, że wszelkie zarzuty ucichły, a Jackson związał się z Lisą Marie Presley, a potem Debbie Rowe i doczekał się trójki dzieci, sprawa molestowań powróciła w 2002 roku.

Sprawa Michaela Jacksona wzburzyła opinię publiczną

Wszystko stało się przez dokument "Living with Michael Jackson" w reżyserii Martina Bashira, który pokazał Jacksona trzymającego się za ręce z 12-letnim chłopcem - artysta mówił też o spaniu z dzieckiem oraz tym, że nie widzi nic dziwnego w dzieleniu łóżka z nieletnimi. Upierał się także, że jego słowa są źle rozumiane, bo w rzeczywistości nie miały podtekstu seksualnego.

Po 10 latach sprawa molestowania powróciła - Michael Jackson został oskarżony przez władze Santa Barbara o molestowanie dzieci (7 zarzutów) oraz odurzania nieletnich napojami alkoholowymi (2 zarzuty). Twórca "Thrillera" zaprzeczył im i nie przyznawał się do winy. Proces rozpoczął się w styczniu 2005 roku i trwał do końca maja. Groziło mu 20 lat więzienia. W czerwcu tego samego roku został uniewinniony. Obie sądowe batalie odbiły się fatalnie na zdrowiu psychicznym i fizycznym Jacksona, który popadł w osamotnienie i uzależnił się od leków. Zmarł przeddzień trasy koncertowej "This is It" w 2009 roku.

Zdjęcie Michael Jackson po zatrzymaniu w listopadzie 2003 roku / Getty Images / Handout / Getty Images

Po jego śmierci temat wielokrotnie powracał do mediów, najmocniej w 2019 roku, gdy pojawił się dokument "Leaving Neverland". W nim Wade Robson i James Safechuck - dwoje mężczyzn, którzy jako dzieci występowali z Jacksonem, oskarżali go o molestowania. Status gwiazdora miał pozwolić mu na przeniknięcie do dzieci i rodziców zafascynowanych osobą Króla Popu.

"Ten tak zwany 'dokument' to kolejna przeróbka przestarzałych i zdyskredytowanych zarzutów. To zaskakujące, że żaden wiarygodny filmowiec nie zaangażował się w ten projekt" - podkreślali po premierze spadkobiercy Jacksona, przypominając, że wcześniejsze pozwy zostały odrzucone przez sąd.

R. Kelly - muzyczny geniusz i seksualny drapieżnik

R. Kelly niedawno został skazany na 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne, handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Proces wokalisty był kulminacją ciągnących się od wielu lat oskarżeń wobec muzyka, który według zeznań świadków wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny - często niepełnoletnie - traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego potrzeb.

W nowym procesie prokuratura przy oskarżeniu muzyka wróciła do jego sprawy z 2008 roku, kiedy to został uniewinniony z zarzutu posiadania dziecięcej pornografii. Wszystko z powodu odmowy zeznań głównego świadka.

Pięć głośnych procesów gwiazd muzyki 1 / 7 Znany ze współpracy z The Beatles (współtworzył z nimi m.in. "Let It Be"), producent muzyczny Phil Spector, został skazany na dożywocie (z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 19 latach) za zabójstwo 40-letniej przyjaciółki, aktorki Lany Clarkson w lutym 2003 roku. Jej ciało znaleziono w domu producenta w Los Angeles. Przyczyną śmierci był postrzał w usta. Spector utrzymywał, że Clarkson przypadkowo zastrzeliła się sama. Lekarze i technicy policyjni uznali jednak, że było to morderstwo. W pierwszym procesie w 2007 roku przysięgli sądu w stanie Kalifornia nie byli w stanie jednomyślnie - czego wymaga miejscowe prawo - wydać wyroku. Za drugim razem, po pięciu miesiącach, uznano go za winnego morderstwa drugiego stopnia. Podczas procesu przewodzący rozprawie zakazał adwokatom i prokuratorom zwoływania konferencji prasowych, na których często podważana była wiarygodność drugiej strony. Źródło: Getty Images Autor: Pool udostępnij

Według oskarżycieli przed poprzednim procesem R. Kelly groził zeznającym i ich rodzinom. Prokuratura poinformowała również, że ofiara z 2008 zabierze głos przed sądem.

"Społeczeństwo musi być chronione przed takimi zachowaniami" - stwierdziła przy odczytywaniu wyroku sędzia Ann M. Donnelly. "Jego przestępstwa były chłodno kalkulowane, starannie zaplanowane i wykonywane przez ostatnie 25 lat" - dodała.

Popularnego wokalistę i autora m.in. hitu "I Believe I Can Fly" (posłuchaj!) czeka kolejny proces - tym razem w Chicago. Wokaliście postawiono 13 zarzutów, w tym tworzenie i posiadanie dziecięcej pornografii, nakłanianie nieletnich do nielegalnej aktywności seksualnej oraz utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości.

Na ławie oskarżonych poza Kellym zasiądzie jego dwóch współpracowników - Derrel McDavid i Milton Brown. Żaden z trzech mężczyzn nie przyznał się do winy.



R. Kelly oddał się w ręce policji 1 / 7 R. Kelly oddał się w ręce policji Źródło: East News Autor: Chicago Sun-Times/Associated Press udostępnij

Marilyn Manson "wyprał mózgi" swoim ofiarom

Jakiś czas temu głośno było o relacji Evan Rachel Wood i Marilyna Mansona. Choć byli narzeczeństwem, to aktorka nie wspomina tego czasu dobrze. Wielokrotnie opowiadała o tym, co zrobił jej były partner. "Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana" - pisała. Oprócz Wood przeciwko skandaliście wystąpiło również kilkanaście innych kobiet, które miały w przeszłości związki z gwiazdorem. Kilka z nich złożyło oficjalne pozwy.

Wood ze szczegółami opisywała psychiczne i fizyczne tortury, jakim była rzekomo poddawana przez znacznie starszego partnera. Gdy zaczęli się spotykać, ona miała zaledwie 18 lat, on 36.



Zdjęcie Marilyn Manson z Evan Rachel Wood / Scott Wintrow / Getty Images

"Zaczął mnie uwodzić, gdy byłam nastolatką, a następnie znęcał się nade mną przez kilka lat. Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana. Postanowiłam skończyć z życiem w strachu przed odwetem, oszczerstwami i szantażem. Piszę to, aby zdemaskować niebezpiecznego człowieka" - wyznała wówczas Wood w zamieszczonym na Instagramie oświadczeniu.

Swoje zarzuty aktorka powtórzyła w filmie dokumentalnym zatytułowanym "Phoenix Rising", który miał premierę w tym roku. Wood ujawniła w nim ponadto, że Manson zgwałcił ją na planie teledysku do utworu "Heart Shaped Glasses" z 2007 roku. Muzyk miał wcześniej upoić ją absyntem, a następnie wykorzystać przed kamerą. Jak wspomina aktorka, na planie była "półprzytomna".

"Nie czułam się bezpiecznie, nie umiałam się bronić. To było traumatyczne doświadczenie. Uzgodniliśmy, że zagramy symulowany stosunek, ale gdy kamery zostały włączone, on zaczął mnie penetrować. Wtedy po raz pierwszy dokonano na mnie przestępstwa. Zostałam zgwałcona przed kamerą. To wideo to początek przemocy, która eskalowała w trakcie trwania naszej relacji" - ujawniła wówczas Wood.

W reakcji na zarzuty Manson pozwał byłą partnerkę o stalking, zniesławienie i podszywanie się pod inną osobę w internecie. Aktorka rzekomo podawała się za agentkę FBI i rozpowszechniała nieprawdziwe informacje dotyczące dochodzenia w jego sprawie. Prawnicy muzyka argumentowali, że oskarżenia doprowadziły go do "emocjonalnego cierpienia", a zarzuty Wood są "złośliwymi pomówieniami, które nadszarpnęły jego wizerunek i zaszkodziły mu w karierze". Piosenkarz złożył wspomniany pozew przeciwko Wood 3 marca tego roku.

"Nie czuję strachu. Jest mi jedynie smutno, bo zazwyczaj tak to właśnie działa. Przechodzi przez to każda ofiara przemocy, która odważy się powiedzieć głośno o nadużyciach kogoś, kto ma władzę i wpływy. Jest to część odwetu, który ma zamknąć ofiarom usta. Spodziewałam się tego. Ale prawda jest po mojej stronie, więc nie, nie boję się go" - zaznaczyła w rozmowie z "The View" Wood.

I dodała, że główną motywacją do opowiedzenia o doznanej krzywdzie była dlań chęć ostrzeżenia innych kobiet przed "niebezpiecznym człowiekiem". "Nie robię tego, by oczyścić swoje imię. Robię to, by chronić przed nim ludzi" - podkreśliła aktorka.

Wood nie jest jedyną osobą, która oskarża Mansona o fizyczną i psychiczną przemoc. W gronie jego ofiar jest także m.in. znana z "Gry o tron" Esme Bianco. W wywiadzie udzielonym "The Cut" w lutym zeszłego roku brytyjska gwiazda ujawniła, że gdy byli w związku, Manson stosował te same techniki zastraszania i poniżania, o których mówiła Wood. "Czułam się jak więzień. Cały czas kontrolował to, co robię i z kim rozmawiam. Dzwoniłam do rodziny, chowając się w szafie" - wyznała.

Bianco określiła były związek "piekłem na ziemi". Kobieta była cięta nożem i gryziona bez zgody podczas seksu. Związek zakończyła jednak dopiero po tym, gdy gwiazdor gonił ją z siekierą.

W listopadzie ubiegłego roku na łamach magazynu "Rolling Stone" ukazały się rezultaty dziennikarskiego śledztwa, z których wynika, że Manson znęcał się nad wieloma swoimi partnerkami. Reportaż ujawnił m.in., że muzyk miał w swoim domu dźwiękoszczelną izolatkę, w której więził i torturował kobiety. Piosenkarz konsekwentnie zaprzecza tym zarzutom.

Niedawno tabloid TMZ dotarł do dokumentów sądowych Masona. Stwierdza on w nich, że jego kariera jest skończona przez to, co zrobiły mu byłe partnerki. Rykoszetem dostaje się też jego żonie, Lindsay Usich. Para mierzy się z groźbami śmierci, a on sam ma być bliski szaleństwa i truchleć ze strachu o swoją partnerkę.

Po oskarżeniach wytwórnia Loma Vista Recordings zerwała z nim kontrakt, a Manson został wykluczony ze środowisk biznesowych w Hollywood. Jego zdaniem ponosi ogromne konsekwencje fałszywych oskarżeń - nie może grać koncertów, nagrywać płyt, a żadna galeria nie chce wystawić prac jego żony. Poza tym miał stracić rolę w dwóch serialach - "Amerykańscy bogowie" i "Bastion".

