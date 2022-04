T.Love powraca - już 22 kwietnia pojawi się nowy album zespołu. Za muzykę odpowiedzialny jest Jan Benedek, a słowa tradycyjnie napisał Muniek Staszczyk. "Ja Ciebie kocham" (sprawdź!) to zapowiedź albumu "Hau! Hau!", którego premiera zaplanowana jest na 22 kwietnia. Wcześniej poznaliśmy single "Pochodnia" ( posłuchaj! ), z udziałem Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, oraz "Ponura żniwiarka" ( sprawdź! ).

Muniek Staszczyk promował nowy album rozmową z Kubą Wojewódzkim. Wokalista zwrócił uwagę, że czasy, w których żyjemy, naprawdę nie są kolorowe. "Jest ciężki czas, sytuacja dookoła słaba, w tym roku odszedł mój tata 86-letni, któremu dedykuję tę całą płytę (...) Goszczę rodzinę ukraińską, kolejną u siebie w domu (...) Najpierw zaraza, teraz wojna, żyjemy w ciężkim momencie" - zasmucił się Staszczyk.

Kilka lat temu muzyk przeszedł udar mózgu, który dużo zmienił w jego podejściu do rzeczywistości. W rozmowie z Wojewódzkim otworzył się także na temat swojej wiary.

"Napisałeś piękną piosenkę, która nawet mnie, ateistę wzruszyła 'Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym'" - zaczął Wojewódzki.

"Bo to znaczy, że się możemy porozumieć (...) Jestem chrześcijaninem, katolikiem" - odpowiedział mu Staszczyk.

Przyznawanie się do bycia katolikiem zdaniem prowadzącego może być kolidujące z rock'n'rollowym stylem życia. Wtedy Muniek wyznał, że należy do trzech "najbardziej prześladowanych grup".

"Należę obok palaczy i myśliwych, jako katolik, do najbardziej dyskryminowanej grupy w Europie w tej chwili" - stwierdził. Po chwili wyjaśnił, co ma na myśli używając takiego sformułowania.

"Jak patrzę na świat współczesny, to wydaje mi się, że najbardziej prze**ane mają myśliwi, palacze i katolicy (...) Katolicy to obciach" - dodał Muniek. "Najlepszym kumplem jest Jezus Chrystus moim zdaniem, ale wcale nie musi być twoim. Mówię o sobie" - powiedział do Wojewódzkiego, który powiedział wcześniej, że woli mieć "innego kumpla".

W 2022 roku T.Love obchodzi 40. rocznicę istnienia. "Ale wisienki na tym torcie będą dwie, bo dokładnie w tym roku przypada też 30-lecie powstania ikonicznego w polskiej kulturze lat 90. albumu 'King'" - zapowiadają muzycy zespołu. Grupa będzie świętowała jubileusz płyty m.in. podczas specjalnego wydarzenia w ramach Polsat SuperHit Festiwal. Jednym z gości specjalnych imprezy T.Love będzie Kasia Sienkiewicz.

Przypomnijmy, że muzycy niedługo po nagraniu "Kinga" zawiesili działalność. Co sprawiło, że ponownie zaczęli grać razem? "W 1992 roku wszyscy byliśmy młodzi, bezkompromisowi i każdy miał swoje ambicje. Odchodząc od T.Love czułem się, jakbym porzucał własne dziecko, bo tak traktowałem tamten materiał. Rany się powoli zabliźniały... ale wejście drugi raz do tej samej rzeki to jest duża sprawa. Nasze pierwsze dzieło z Muńkiem, 'Pocisk miłości', okazało się rewolucyjne na tamte czasy, więc tym bardziej to wszystko, co działo się potem było po prostu bolesne" - opowiada Janek Benedek.



"Kiedy Muniek zaproponował mi powrót, miałem więc mieszane uczucia - z jednej strony to jest okazja, żeby zrobić coś naprawdę ekstra, bo wiadomo, że nam wychodzą dobre piosenki - i to jest bardzo mocne poczucie, obaj zdajemy sobie z tego sprawę, a z drugiej myślisz - co to będzie?! Niebezpieczna sprawa (śmiech), ale... jest dobrze" - dodaje.