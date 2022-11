Taylor Swift zgarnęła cztery nagrody, powiększając tym samym swoją kolekcję MTV EMA do 12 statuetek. Powodów do wielkiego zadowolenia nie miał za to Harry Styles, który siedem tegorocznych nominacji zamienił na raptem dwa wyróżnienia (najlepszy występ na żywo i regionalna nagroda dla najlepszego wykonawcy z Wielkiej Brytanii i Irlandii).

To spore zaskoczenie, szczególnie że statuetki sprzed nosa sprzątnęła mu nie tylko Taylor Swift, ale także Nicki Minaj, która z utworem "Super Freaky Girl" triumfowała w kategorii najlepsza piosenka. Fani zwracają też uwagę na fakt, że w kategorii najlepszy artysta latynoski nagrodę zdobyła pochodząca z Brazylii Anitta, a nie uznawana za latynoską ikonę Kolumbijka Shakira.



W PSD Bank Dome tradycyjnie mogliśmy zobaczyć rewię mody na czerwonym dywanie, gdzie uczestnicy starali się przykuć uwagę fotoreporterów. Dość nieoczekiwanie na gali pojawił się rzadko widywany na ściankach Damon Albarn. Liderowi Blur i Gorillaz towarzyszyła 23-letnia córka Missy.

MTV EMA 2022: Ralph Kaminski z nagrodą

Najwięcej nominacji w tym roku zdobyli Harry Styles, Taylor Swift, Nicki Minaj i ROSALÍA. Z kolei o statuetkę dla najlepszego polskiego artysty rywalizowali: Mata, Margaret, Young Leosia, Julia Wieniawa i Ralph Kaminski. Zwycięzcą został ten ostatni, który jednak nie pojawił się osobiście w Düsseldorfie.

Galę MTV EMA 2022 poprowadzili brytyjska wokalistka Rita Ora i jej mąż, nowozelandzki reżyser Taika Waititi (m.in. "Thor: Miłość i grom", "Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit" - Oscar za scenariusz). Para wzięła ślub w sierpniu tego roku w Londynie. Wcześniej Waititi był żonaty z filmową producentką Chelsea Winstanley (mają dwie córki). Z kolei Ora spotykała się ze szkockim DJ-em i producentem Calvinem Harrisem (mają na koncie przebój "I Will Never Let You Down") oraz amerykańskim muzykiem i producentem Andrew Wattem (m.in. Ozzy Osbourne, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Elton John, Justin Bieber, Miley Cyrus, Post Malone, Camila Cabello). Watt był jednym z producentów piosenki "Anywhere" z drugiej płyty Rity Ory - "Phoenix" (2018).

Na scenie w PSD Bank Dome pojawili się m.in. OneRepublic, Kalush Orchestra (ukraińscy laureaci Eurowizji 2022), Tate McRae, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz czy Muse. Wśród wręczających statuetki znaleźli się m.in. Julian Lennon, Leomie Anderson oraz Sam Ryder (zajął drugie miejsce na tegorocznej Eurowizji).

Ostatecznie królową wieczoru została Taylor Swift, która zgarnęła w sumie cztery nagrody.