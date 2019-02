Mötley Crüe: Zobacz zwiastun filmu "The Dirt" Netflixa

22 marca na Netflixie premierę będzie miał oczekiwany film "The Dirt", adaptacja książkowej autobiografii grupy Mötley Crüe.

Vince Neil i Nikki Sixx (Mötley Crüe) w akcji /Brian Rasic/WireImage /Getty Images

Do sieci trafił zwiastun filmu "The Dirt", który w ciągu niespełna doby został odtworzony ponad 690 tys. razy.

Wideo The Dirt | Official Trailer [HD] | Netflix

Film będzie adaptacją wydanej pierwotnie w 2001 r. książki "The Dirt - Confessions of the World's Most Notorious Rock Band", zbiorowej autobiografii Mötley Crüe.

Reżyser Jeff Tremaine (współtwórca serii "Jackass") pokazuje drogę, jaką przebyli muzycy grupy z owianego złą sławą bulwaru Sunset Strip w Los Angeles na światowe sceny.

W obsadzie znaleźli się Douglas Booth (basista Nikki Sixx), Iwan Rheon (gitarzysta Mick Mars), Colson Baker (perkusista Tommy Lee) i Daniel Webber (wokalista Vince Neil).

Na potrzeby filmu reaktywowany zespół przygotował cztery nowe utwory.

Przypomnijmy, że ostatni koncert grupy w ramach pożegnalnej trasy "The Final Tour" odbył się 31 grudnia 2015 r. w Los Angeles.

Działający od 1981 roku zespół na koncie ma ponad 100 milionów sprzedanych płyt.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motley Crue Sick Love Song