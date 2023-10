Morze łez w "The Voice of Poland". Zuzia Janik przypomniała o rodzinnej tragedii

Znana z "The Voice Kids" Zuzia Janik postanowiła spróbować swoich sił w "dorosłym" "The Voice of Poland". Swój występ w piosence "Nic dwa razy" sanah zadedykowała zmarłemu bratu, który bardzo ją wspierał podczas poprzedniego występu w TVP.

Zapłakana Zuzia Janik w objęciach Tomsona w "The Voice of Poland" /TVP