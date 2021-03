Morbid Breath: Szczegóły EP-ki "In The Hand Of The Reaper"

Nowo powstała, szwedzka formacja Morbid Breath wyda w maju debiutancką EP-kę.

Morbid Breath debiutuje /Oficjalna strona zespołu

Materiał "In The Hand Of The Reaper" death / thrashowego kwartetu z miasta Strängnäs w środkowej Szwecji, wyprodukował (w tym miks i mastering) zaprzyjaźniony z Morbid Breath fachowiec Timmy Ternestål.



Pierwsza EP-ka Szwedów trafi na rynek dzięki amerykańskiej Redefining Darkness Records. Wytwórnia z Cleveland w stanie Ohio szykuje wersję CD, edycję kasetową oraz odsłonę cyfrową. Premierę zaplanowano na 21 maja.



Okładkę zaprojektowało indonezyjskie studio Hellish Maggot.



Skład zapatrzonych w thrash metal z lat 80. Morbid Breath tworzą: Marcus Eriksson (bas / wokal), Stefan Carrillo (gitara rytmiczna), Felix Klaesson (gitara prowadząca) i David Gustafsson (perkusja).



"In The Hand Of The Reaper", "Hellbringer", "Ancient Beasts", "Beneath The Graves" i "Death Trap" - to utwory, które usłyszymy na nowym materiale Morbid Breath.



Z wypuszczonym w Halloween 2020 roku singlem "Hellbringer" Morbid Breath możecie się zapoznać poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=wzKT4QQCHzM