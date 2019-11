Monika Świtkiewicz nie żyje. Wokalistka Vox Singers miała 42 lata

W wieku 42 lat zmarła Monika Świtkiewicz, wokalistka chóru Vox Singers i wokalnego kwartetu Positive Vibrations z Płocka.

Monika Świtkiewicz (Vox Singers) miała 42 lata /Mikołaj Zacharow / Reporter

"Dzisiaj zatrzymała się ziemia. Byłaś wielką artystką w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu: wspaniały głos, wybitny talent, zero parcia na sławę. Jedyne co chciałaś, to obdarowywać ludzi swoją pasją i radością śpiewania. Odjechałaś 'Autostradą do nieba' (tytuł płyty okazał się upiornie proroczy). Żegnaj, najmilejsza. Do zobaczenia wieczorem..." - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu Vox Singers.



Monika Krystek-Świtkiewicz od wielu lat współtworzyła zespół, była też prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Vox Singers.



Informacje o śmierci 42-letniej wokalistki przekazał jej jej mąż, Piotr Świtkiewicz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wokalistka zmarła w wyniku powikłań po zapaleniu płuc.

Monika Krystek-Świtkiewicz występowała też w kwartecie wokalnym Positive Vibrations, z którym wykonywała standardy jazzowe i utwory muzyki popularnej w m.in. własnych aranżacjach.

Zespół zdobył wiele nagród w międzynarodowych konkursach chóralnych w Polsce i na świecie (m.in. Chiny, USA, Austria, Czechy).

