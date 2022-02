Pochodząca z Krakowa Monika Chwajoł dała się poznać z programu TTV "Królowe życia". W show pojawiła się na krótko, ale szybko zdobyła popularność - na Instagramie obserwuje ją w tej chwili ponad 130 tys. osób, w tym takie gwiazdy disco polo, jak m.in. Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi, Czadoman i Marcin Miller, lider zespołu Boys.

Wideo Disco Polo Life - Odcinek 1607 (Disco Polo Music/Ipla)

Po rozstaniu z telewizją rozpoczęła działalność na scenie muzycznej - z zespołem NieOkiemZnani nagrała piosenkę "Super Ona" ( posłuchaj! ).



Reklama

Teraz regularnie nagrywa swoje utwory, które zdobywają po kilkaset tysięcy wyświetleń, umacniając jej status na scenie disco polo. Do sieci trafiły m.in. piosenki "Serca znak", "Weselicho" ( zobacz! ) i "Ja życzę ci".

Wideo Monika Chwajoł - Serca Znak [Official Music Video]

W klipie do tego ostatniego utworu pojawił się Rafał Nowaczuk, finalista konkursu Mister Polski 2020, który zagra w filmie "Ten dzień", kontynuacji kinowego przeboju "365 dni".

Wideo Monika Chwajoł - Ja Życzę Ci [Official Music Video]

Instagram Post

W połowie listopada 2021 do sieci trafił teledysk "Tylko ty". "To piosenka, która opowiada o wyjątkowej i pięknej miłości. Teledysk jest baaardzo romantyczny. Być może dzięki niemu komuś z Was uda się przywołać wspomnienia wyjątkowych chwil, które spędziliście z tą jedyną, ukochaną osobą" - czytamy w opisie.

Wideo Monika Chwajoł - Tylko Ty [Official Music Video]

Jej ostatnim zdjęciom na Instagramie często towarzyszą osobiste przemyślenia.

"Zadziwiające, jak wielu ludzi wstydzi się swojego ciała, a jak niewielu swojego umysłu" - takie słowa pojawiły się w opisie gorącej fotografii wykonanej w łazience.

Monika Chwajoł pozuje na nim całkowicie naga, siedząc na krawędzi wanny i zasłaniając biust dłońmi. Wśród hasztagów możemy znaleźć nawiązania do ciałopozytywności. W jednym z komentarzy zareagowała sama celebrytka.



"Ludzie !!!!!!!!!!!! Róbmy swoje cieszmy się swoim życiem, jeśli macie nudne i gorsze niż ja trudno każdy ma to na co zasłużył. W życiu wszystko jest oddawane z czego się bardzo cieszę. I przestańcie doradzać, hejtować i poprawiać osoby publiczne. Nic wam to nie da. Ja ze swojego zajebistego życia nie zrezygnuje tylko dlatego ze kogoś to boli. Po co tracicie swoją energię na pouczanie nas?" - napisała (pisownia oryginalna).