Monika Borzym w nagiej sesji. "Nie mam nic do ukrycia"

Krótko po premierze teledysku "Takie ciało" wokalistka Monika Borzym pokazała nagie zdjęcie z sesji o tym samym tytule.

Monika Borzym pokazała zdjęcie z nagiej sesji /Mieczysław Włodarski / Reporter

"Autorką jest Zosia Promińska, a o nawilżenie ciała, subtelność makijażu i naturalność włosów zadbała Aneta Kacprzak. Super było spędzić z nimi dzień na golasa" - napisała Monika Borzym na Instagramie dodając hasztag #niemamnicdoukrycia.

Działalność wokalistki zainspirowała nową kolekcję marki RISK Made in Warsaw, tworzonej przez projektantki: Antoninę Samecką i Klarę Kowtun, które doceniły aktywność Moniki na polu "body positive".

Przypomnijmy, że Borzym wypuściła wspierający tę ideę teledysk do premierowej piosenki "Takie ciało". Utwór zapowiadający jej nową płytę "Monika Borzym śpiewa stare piosenki" (premiera 25 sierpnia) przygotowali Artur Andrus i Łukasz Borowiecki



.

Clip Monika Borzym Takie ciało

Wokalistka razem z pianistą Krzysztofem Dysem przypomni przedwojenne polskie standardy jazzowe. Twórcy sięgnęli po melodie autorstwa m.in. Henryka Warsa i Jerzego Petersburskiego do tekstów Juliana Tuwima i Mariana Hemara nie burząc artystycznych zamysłów autorów oryginałów. W ich repertuarze znalazły się m.in. "Maryla", "Daj mi tylko jedną noc", "Pokoik na Hożej", "Płyta z zadrą w sercu", "Bezsenna noc", "Bez śladu twa wielka miłość minie", "Miłość Ci wszystko wybaczy", "Moja Warszawo", "Na pierwszy znak", "Nikt tylko ty", "Może tak, może nie".

Pierwotnie projekt miał nosić tytuł "Retro", lecz w trakcie powstawania i kilku publicznych wykonań Borzym i Dys stwierdzili, że nie będą szufladkować tych utworów mianem, które kojarzy się z "zakurzeniem".



"Po mojej sesji w 'Playboyu' Łukasz Borowiecki i Artur Andrus napisali dla mnie ekstra piosenkę, którą nagrałam pod koniec 8. miesiąca ciąży, kiedy mojemu ciału ciężko już było śpiewać. Teraz mój syn ma 8 miesięcy, a ja ciągle nie mam nic do ukrycia, choć moje ciało nie jest już tak zwarte i jędrne jak na tych playboyowych zdjęciach" - napisała Monika Borzym na Instagramie.

Autorem okładki jest partner wokalistki i ojciec jej syna - Michał Bryndal, perkusista grupy Voo Voo, prywatnie brat satyryka i dziennikarza Rafała Bryndala oraz Jacka Bryndala, basisty Kobranocki i lidera Atrakcyjnego Kazimierza.

O ciąży Moniki Borzym dowiedzieliśmy się z rozbieranej sesji w "Playboyu". "Bez kompleksów - Monika Borzym - akty i jazz" - tak zatytułowany był pictorial wokalistki w magazynie.



"Mam rozmiar 40, a czasem nawet 42. Jestem na okładce 'Playboya' i jestem z tego dumna. Poza okładką jestem na 10 zdjęciach wewnątrz, z czego 8 uważam za naprawdę piękne" - napisała na swoim profilu na Instagramie, dziękując autorce zdjęć Izie Grzybowskiej.



Urodzona w Warszawie w 1990 r. Monika Borzym wydała do tej pory pięć płyt.

Szkołę muzyczną w klasie fortepianu ukończyła z wyróżnieniem, następnie rozpoczęła naukę wokalistyki jazzowej w słynnej szkole przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Podróż za ocean i nauka w John Hersey High School potwierdziła, że jej drogą jest śpiewanie jazzu. Za namową przyjaciół i nauczycieli brała udział w wielu festiwalach i konkursach, zdobywając nagrody i ważne doświadczenia zawodowe.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Borzym Appletree

Na stypendium w LA Music Academy pobierała nauki pod okiem m.in. Tierneya Suttona (osiem nominacji do Grammy) i Doriana Holleya (m.in. Michael Jackson, The Tonight Show).

Muzyczna kariera Moniki rozpoczęła się od występu w Sali Kongresowej na festiwalu Jazz Jamboree w 2009 roku, gdzie została zaproszona przez Michała Urbaniaka. Miała wtedy 19 lat. Jej brawurowy występ porwał publiczność, wtedy też zaproponowano jej pierwszy kontrakt płytowy.

Clip Monika Borzym Little by Little

Pierwsze dwie nagrane w USA płyty Moniki, "Girl Talk" i "My Place" pokryły się platyną, a zagrali na nich najwybitniejsi muzycy amerykańskiej sceny jazzowej - m.in. John Scofield, Randy Brecker, Gil Goldstein, Aaron Parks.

Dorobek Borzym obejmuje także kolejne albumy "Back to the Garden" (z nagraniami Joni Mitchell), "Jestem Przestrzeń" (wydany z okazji 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego) i koncertowy "Radiohedonistycznie" z listopada 2018 r. To ostatnie wydawnictwo to zapis nowego projektu, z utworami Radiohead zaaranżowanymi przez Nikolę Kołodziejczyka.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Borzym Faust Arp

Monika jest otwarta na różne gatunki muzyczne. Często występuje gościnnie z różnymi artystami. Śpiewała na kilku płytach Tego Typa Mesa, albumie "Wasowski odnaleziony" i projekcie Albo Inaczej. Pisze piosenki dla innych artystów. Telewizyjna publiczność może ją pamiętać z programów "SuperSTARcie" (TVP) i "Twoja twarz brzmi znajomo" (Polsat).



Wokalistka studiuje psychoseksuologię, co obok muzyki stało się jej ogromną pasją i życiowym wyzwaniem.

W latach 2010-15 była żoną Makarego Janowskiego, syna Roberta Janowskiego.