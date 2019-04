Monika Borzym nago w "Playboyu": Akty i jazz

Jazzowa wokalistka Monika Borzym rozebrała się dla "Playboya". Jej zdjęcie trafiło na okładkę majowego wydania magazynu.

Monika Borzym pojawiła się na okładce "Playboya" /Piotr Kamionka / Reporter

"Bez kompleksów - Monika Borzym - akty i jazz" - tak zatytułowany jest pictorial wokalistki w "Playboyu".

Urodzona w Warszawie w 1990 r. Monika Borzym wydała do tej pory pięć płyt.

Szkołę muzyczną w klasie fortepianu ukończyła z wyróżnieniem, następnie rozpoczęła naukę wokalistyki jazzowej w słynnej szkole przy ul. Bednarskiej w Warszawie. Podróż za ocean i nauka w John Hersey High School potwierdziła, że jej drogą jest śpiewanie jazzu. Za namową przyjaciół i nauczycieli brała udział w wielu festiwalach i konkursach, zdobywając nagrody i ważne doświadczenia zawodowe.

Na stypendium w LA Music Academy pobierała nauki pod okiem m.in. Tierneya Suttona (osiem nominacji do Grammy) i Doriana Holleya (m.in. Michael Jackson, The Tonight Show).

Muzyczna kariera Moniki rozpoczęła się od występu w Sali Kongresowej na festiwalu Jazz Jamboree w 2009 roku, gdzie została zaproszona przez Michała Urbaniaka. Miała wtedy 19 lat. Jej brawurowy występ porwał publiczność, wtedy też zaproponowano jej pierwszy kontrakt płytowy.

Pierwsze dwie nagrane w USA płyty Moniki, "Girl Talk" i "My Place" pokryły się platyną, a zagrali na nich najwybitniejsi muzycy amerykańskiej sceny jazzowej - m.in. John Scofield, Randy Brecker, Gil Goldstein, Aaron Parks.

Dorobek Borzym obejmuje także kolejne albumy "Back to the Garden" (z nagraniami Joni Mitchell), "Jestem Przestrzeń" (wydany z okazji 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego) i koncertowy "Radiohedonistycznie" z listopada 2018 r. To ostatnie wydawnictwo to zapis nowego projektu, z utworami Radiohead zaaranżowanymi przez Nikolę Kołodziejczyka.

Monika jest otwarta na różne gatunki muzyczne. Często występuje gościnnie z różnymi artystami. Śpiewała na kilku płytach Tego Typa Mesa, albumie "Wasowski odnaleziony" i projekcie Albo Inaczej. Pisze piosenki dla innych artystów. Telewizyjna publiczność może ją pamiętać z programów "SuperSTARcie" i "Twoja twarz brzmi znajomo".



Wokalistka studiuje psychoseksuologię, co obok muzyki stało się jej ogromną pasją i życiowym wyzwaniem.

