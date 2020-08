Młoda polska DJ-ka Bella Stella zmagała się z koronawirusem. Jej słowa przerażają

Monika Małecka, znana jako DJ Bella Stella walczy z koronawirusem. Opowiedziała o sytuacji.

Młoda DJ-ka zachorowała po imprezie, na której bawiło się 70 osób. Żaden z bawiących się uczestników nie nosił maseczki.

Po powrocie do domu Małecka zaobserwowała u siebie niepokojące objawy - najpierw gorączkę, później kaszel.



Zgłosiła się do przychodzi, jednak nie została przyjęta. Musiała udać się na testy do szpitala. "Pojechałam do szpitala zakaźnego na Wolskiej w Warszawie. Od razu wykonano mi testy, czyli pobrano wymaz z gardła i nosa - wynik okazał się pozytywny" - opowiadała.



Jej stan się pogarszał, gorączka była coraz wyższa. Dostała wybór czy wraca do domu, czy chce zostać w szpitalu. Zdecydowała, że zostanie w szpitalu, by nie narażać swoich bliskich.

"Położono mnie w izolatce i przez 10 dni pobytu w szpitalu miałam kontakt tylko z personelem, który wchodził do mnie ubrany od stóp do głów w odzież ochronną" - mówiła. Zmagała się z zapaleniem płuc.



Po 10 dniach ponownie wykonano jej testy, które znów okazały się pozytywne. Kolejne trzy tygodnie spędziła w domu. "Byłam jeszcze w międzyczasie na testach, karetka po mnie przyjeżdżała. Gdy wyszedł pierwszy negatywny wynik testu, po dwóch dniach zrobiono mi kolejny i lekarze stwierdzili, że wyzdrowiałam. Nie dano mi jednak pewności, że nie zakażę się po raz kolejny" - tłumaczyła.



Mimo powrotu do zdrowia Bella Stella wciąż odczuwa skutki choroby. Skarży się na kondycję i kłucie w klatce piersiowej. Skrytykowała również osoby, które nie chcą nosić maseczek ochronnych. "To nieodpowiedzialne, bo przecież mogą zakazić innych. Ja wychodzę z założenia, że wolę wiedzieć, z czym muszę się zmierzyć, niż tego unikać" - skomentowała.

Na całym świecie potwierdzono ponad 22,1 mln przypadków zakażenia koronawirusem (zmarło ponad 781 tys. osób). W Polsce jest ponad 57,8 tys. przypadków i prawie 1900 zgonów.



Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.