Ralph Kaminski współpracował z Miuoshem przy piosence "Imperium", do której powstał nagrany w Wenecji zapierający dech w piersiach teledysk. Ralph pojawił się w nim jako biskup - w sakralnych szatach, a całość wizualnie nawiązuje do twórczości belgijskiego malarza René Magritte.

Muzycy zagrali pierwszy koncert na żywo z materiałem z albumu "Pieśni współczesne", który ukazał się w 2021 roku. Na scenie w katowickim NOSPR nie mogło zabraknąć m.in. Kaminskiego i Kwiatu Jabłoni, których słyszymy na płycie.



Ralph podzielił się na TikToku filmikiem, który miał być zabawny, a w odbiorze fanów okazał się być niesmaczny. Podczas pandemii uruchomiono Fundusz Wsparcia Kultury, który był przeznaczony dla artystów niemogących występować podczas lockdownów, by pokryć ich straty. Głośno było wówczas o dofinansowaniu dla m.in. Golec uOrkiestra, Kamila Bednarka, Bayer Full czy Miuosha, który jakiś czas po tym pochwalił się w sieci swoim nowym, luksusowym samochodem. Obserwatorzy jego social mediów zaczęli wylewać niezadowolenie na dość zaskakujące doniesienia o pozyskaniu funduszy z kasy państwa, a jednocześnie zakupie nowego samochodu.



Do Miuosha trafiło wówczas 2 miliony złotych, które, jak tłumaczył, były przeznaczone na pokrycie wypłat dla pracowników, których zatrudnia. "Ten fundusz nie zapewnia pomocy mi, ale działalności mojej firmy. Ma się rozłożyć na pracowników, pracujących na umowie o dzieło. W tych firmach pracują mężowie 'pań Grażynek' z kas, którzy od dziewięciu miesięcy nie zarabiają nic" - mówił w filmie zamieszczonym w social mediach. Wówczas twórca oburzał się na hejt, który wylał się na niego i jego rodzinę, po tym, jak pokazał swój nowy samochód, BMW serii 8, a po ponad roku sam "dolewa oliwy do ognia".



Ralph Kaminski opublikował filmik, na którym Miuosh prosi, by zrobić mu "fotę, jak ładuję 'bag' Louis Vuitton do 'trunk' mojego 'bi-em-dabylju' za 'money' podatników". Kaminski zasugerował mu, by następnym razem lepiej sprawdziłoby mu się coś stworzone przez Philipa Plein, bo "bardziej pasuje do jego osobowości". Pleina, czyli projektanta, który często jest wyśmiewany za swoje kontrowersyjne, pozbawione smaku projekty. "Obyś s*****i dostał" - odpowiada mu producent. Na koniec Ralph apeluje do fanek, że teraz mogą już atakować Miuosha. Co ciekawe, w trakcie muzyk zapytał producenta, czy może udostępnić film, a ten się zgodził.

W komentarzach widać, że żart Miuosha niekoniecznie przypadł niektórym do gustu. "Kiepski żart niestety", "To jest tak śmieszne, że zrobiło się przykre", "Zapomniałem się pośmiać", "Jeny jaka żenada".

Wydane w 2021 roku "Pieśni współczesne", to wspólny album Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" i Miuosha. Pojawia się na nim wiele innych muzycznych gwiazd, m.in. Błażej Król, Bela Komoszyńska (Sorry Boys), Igor Herbut (LemON), Natalia Grosiak (Mikromusic), Julia Pietrucha, Tomasz Organek, Jakub Józef Orliński, Andrzej Smolik, Marcin Wyrostek czy Kora. Piosenkom towarzysz chór i orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Projekt angażuje łącznie ponad 140 muzyków i wykonawców. Twórcy nazwali go "projektem przełomowym, w którym niesamowity potencjał jednego z najstarszych i najbardziej docenianych zespołów folklorystycznych w Polsce i Europie kontrastuje z muzyką miejską, współczesną i korzystającą z zupełnie innych form wyrazu niż klasyczna".

Całość - muzykę oraz teksty napisał Miuosh, który sięga w nich do tradycji "Śląska", ale nie zapomina o świeżym, współczesnym spojrzeniu. Album, według opisu, "tworzy opowieść o ludziach ziemi zmagającej się z teraźniejszymi problemami, jednocześnie nie zapominając o szacunku dla tradycji".

