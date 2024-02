Milito pojedzie na Eurowizję? Posłuchajcie jego propozycji!

W tym roku nie będzie telewizyjnych preselekcji, jak miało to miejsce w ostatnich latach. Teraz to Telewizja Polska wewnętrznie wybierze kandydata, który pojedzie do Malmö reprezentować nasz kraj.



Artyści mają czas do 2 lutego, godz. 22., na przesłanie swoich zgłoszeń do TVP. Później komisja składająca się z 5 członków i Sekretarza Komisji Konkursowej wybierze reprezentanta oraz piosenkę. Jaka będzie skala głosów? Każdy w komisji może zagłosować wybierając notę od 1 do 10 (ocena najlepsza). Kto zasiada w komisji, dowiemy się dopiero po ogłoszeniu zwycięzcy preselekcji.



Wśród chętnych do wyjazdu do Malmö są m.in.: Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Kuba Szmajkowski, Luna, Jan Górka, Michał Szpak, Marcin Maciejczak i Anna Jurksztowicz.

Eurowizja 2024: Milito przedstawił swoją propozycję

Chęć udziału w Eurowizji wyraził także Milito, który, jak sam mówi, "tworzy muzykę poszerzającą akceptację dla męskiej wrażliwości". Jego propozycja to singel "Timeline".

"Piosenkę 'Timeline' napisałem zaraz po rozstaniu, aby służyła mi jako pocieszenie i drogowskaz. Do opisu zaufania życiu w trudnym momencie wykorzystałem zaczerpniętą z fizyki metaforę mnogości osi czasowych. Koniec związku jest zawsze bolesny, jednak otwiera on nowe możliwości - jest jak przeprowadzka w nowe życie. W warstwie dźwiękowej pojawiają się odgłosy wielorybów. W kulturze zwierzę to jako duchowy przewodnik jest symbolem prastarej mądrości, poszukiwania odpowiedzi we własnym wnętrzu, podążania za prawdą. Stąd 'Timeline' jest jak pełne nadziei zaklęcie torujące drogę pomiędzy sprzecznymi uczuciami i myślami, zaklęcie, którego osią jest miłość do siebie, do świata, do życia" - opowiada o swojej piosence artysta.