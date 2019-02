​"Milionerzy": Kiedy ruszają nowe odcinki? "Despacito" kończy powtórki

Wiemy, kiedy pojawi się nowa seria popularnego teleturnieju "Milionerzy".

Emitowany na antenie TVN show prowadzony jest niezmiennie przez Huberta Urbańskiego.

Program okazał się przebojem stacji, a każda kolejna edycja przyciąga tłumy chętnych do gry o milion oraz wielu widzów przed telewizory.

Nowe odcinki ruszą wraz ze startem wiosennej ramówki TVN - będzie można je oglądać od poniedziałku 18 lutego.

W czwartek (14 lutego) pokazano ostatnią powtórkę z jesiennego sezonu.

Historyk Robert Chrzanowski z Gdyni usłyszał pytanie o "Despacito" - wielki przebój Luisa Fonsiego, który był hitem lata 2017 r. Do dziś teledysk zanotował prawie 6 miliardów odsłon, stając się najpopularniejszym klipem w historii.

Warte 1000 zł pytanie dotyczyło znaczenia hiszpańskiego słowa "despacito". Do wyboru uczestnik miał następujące odpowiedzi: "z playbacku", "za późno", "powolutku" i "krągłe biodra".

Pan Robert skorzystał wtedy z dwóch kół ratunkowych - telefon do przyjaciela i pomoc od publiczności. Ostatecznie sam wydedukował, że to przeciwieństwo słowa "cito" oznaczającego "szybko". Prawidłowa odpowiedź o znaczenie "despacito" to zatem "powolutku".

Uczestnik wycofał się z gry z 20 tys. zł.



"Milionerzy" są emitowani od poniedziałku do czwartku o 20.55.