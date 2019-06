Miley Cyrus została napadnięta przez jednego z fanów [WIDEO]

Popularne gwiazdy muszą liczyć się z tym, że wielu fanów chce nie tylko zobaczyć je na żywo, czasami też dotknąć czy wykonać jakiś niestosowny ruch, który narusza ich granice prywatności. Tak było ostatnio z Miley Cyrus, na którą wprost rzucił się obcy mężczyzna, chcąc ją pocałować.

Miley Cyrus została napadnięta przez jednego z fanów /Raymond Hall/GC Images /Getty Images

Tuż przed koncertem w Polsce, podczas Orange Warsaw Festival, Miley Cyrus występowała na festiwalu Primavera w Barcelonie. To właśnie tam, ze strony jednego z fanów, spotkała ją niemiła niespodzianka.



Wideo Miley Cyrus - Mother's Daughter (Audio)

Podczas gdy wokalistka wychodziła z hotelu do samochodu, z tłumu czekających na nią ludzi wyrwał się mężczyzna, który gwałtownie przyciągną gwiazdę w swoją stronę i chciał pocałować. Mężczyzna natychmiast został obezwładniony przez znajdującą się obok ochronę. Cyrus nie kryła oburzenia całym zajściem i wystosowała krótki komentarz w mediach społecznościowych.



"Może nosić to, co chce. Może być dziewicą. Może sypiać z pięcioma różnymi osobami. Może być ze swoim mężem. Może być ze swoją dziewczyną. Może być naga. Ale nie może być obmacywana bez własnej zgody" - napisała na Twitterze.



Miley Curys podczas aktualnej trasy koncertowej promuje swoją najnowszą EP-kę "She Is Coming”, która premierę miała 31 maja.



EP-ka "She Is Coming" jest pierwszą z trzech sześcioutworowych EP-ek, które finalnie stworzą jedną całość zatytułowaną "She Is: Miley Cyrus".

