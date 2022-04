Patrząc na wyemancypowaną Miley Cyrus ( sprawdź! ) aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu zaczynała jako gwiazda produkcji Disney Channel! Kiedyś wspominanie o przeszłości było dla niej nieco krępujące, ale z biegiem czasu gwiazda zaczęła patrzeć na to z nieco łagodniejszej perspektywy. Zdarza jej się nawet podczas solowych koncertów wykonywać piosenki z repertuaru Hannah Montana.

Niedawno gwiazda była headlinerką festiwalu Lollapalooza w Sao Paulo w Brazylii, gdzie, jak donosi Daily Mail, zaprosiła na scenę parę gejów, aby pobłogosławić ich zaręczyny. Gdy złożyła życzenia, zdecydowała na dość szczerą wypowiedź na temat swojego burzliwego małżeństwa z aktorem Liamem Hemsworthem. Para, choć była ze sobą przez prawie 10 lat, zakończyła związek głośnym rozwodem w 2020 roku.

W trakcie składania życzeń narzeczonym spojrzała wstecz na związek z aktorem i stwierdziła ze sceny: "Kochani, mam nadzieję, że wasze małżeństwo pójdzie lepiej niż moje, moje było p********ą katastrofą".

Miley Cyrus spotykała się podczas koncertów z tysiącami fanów. Jak poinformowała w mediach społecznościowych, spowodowało to, że ktoś zaraził ją koronawirusem. Gwiazda jednak nie żałuje takiego rozwoju wydarzeń.

"Podróżując po całym świecie, grając dla 100 000 ludzi w nocy i spotykając się z setkami fanów dziennie, szanse na zarażenie się wirusem COVID-19 są bardzo duże. Mam teraz COVID, ale zdecydowanie było warto" - napisała Cyrus w piątek na Twitterze.

Marzec należał do fanów Cyrus w Ameryce Południowej. Fani czekali tam na nią od 7 lat, bo koncerty, które pierwotnie miała zagrać w 2020 roku odwołano z powodu pandemii.

Z powodu choroby gwiazda odwołała swój występ na imprezie charytatywnej, która odbędzie się po rozdaniu nagród Grammy. Zaprosił ją tam sam Steven Tyler z Aerosmith. "[To] jest do bani, ponieważ jest to organizacja charytatywna, która jest bardzo ważna dla mnie i mojego przyjaciela Stevena Tylera" - pisze wokalistka. Zapewnia jednak fanów, by nie martwili się o jej stan zdrowia. "Czuję się dobrze, więc nie martwcie się o mnie! Przepraszam Steven! Będziemy musieli wykonać 'Walk This Way' innym razem!".

1 kwietnia 2022 roku Cyrus wydała swój pierwszy album koncertowy - "Attention". Przy tworzeniu tracklisty pomagali jej fani, którzy sami decydowali, co chcą usłyszeć na koncertach. Wśród coverów, m.in. "Heart of Glass" Blondie, na krążku znalazły się też piosenki z wcześniejszych albumów jak "7 things", czy nawet "The Climb" nagrane jeszcze do filmu "Hannah Montana".

Podczas jednego z niedawnych koncertów, jej fan napisał na transparencie, że chętnie usłyszałby piosenkę "Hoedown Throwdown" z 2009 roku, którą Hannah miała w repertuarze.

Ku zaskoczeniu fanów, choć Miley wyznała, że nie pamięta tekstu, zaczęła śpiewać fragment refrenu. Całą resztę dokończyli za nią szczęśliwi fani. Gwiazda pochwaliła się zapisem z tego wydarzenia na Facebooku i dopisała, że jest dozgonnie wdzięczna fanom za wsparcie od czasów "Hannah Montana". "Dzięki Waszej lojalności i wsparciu przez ponad dekadę miałam zaszczyt podróżować po świecie i występować dla fanów, którzy wnieśli w moje życie tak wiele wspaniałości" - napisała.

W tym roku mija 16 lat od premiery serialu, który podbił USA i wiele krajów na świecie. Cyrus dzięki produkcji stała się rozpoznawalna, a wkrótce z sukcesem zaczęła własną karierę. "To Wy osobiście utorowaliście mi drogę!" - pisała niedawno.