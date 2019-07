Miley Cyrus opowiada o swojej seksualności

Miley Cyrus jest główną bohaterką najnowszego wydania amerykańskiej wersji magazynu "ELLE". W numerze obok zdjęć z sesji zdjęciowej, opublikowana została obszerna rozmowa z wokalistką, w której ta opowiada m.in. o swoim życiu prywatnym.

Miley Cyrus opowiedziała w wywiadzie o swojej seksualności /Samir Hussein/WireImage /Getty Images

U Miley Cyrus sporo ostatnio się dzieje. Końcem maja wokalistka wydała nowa EP-kę, którą promuje na koncertach, wystąpiła m.in. podczas festiwalu w Glastonbury, pojawiła się też w serialu "Black Mirror". Teraz gwiazda dała o sobie znać poprzez wywiad, który ukazał się w lipcowym wydaniu amerykańskiego "ELLE". Cyrus opowiedziała nie tylko o swojej muzyce i inspiracjach, ale też o podejściu do życia i wielu prywatnych kwestach – swojej seksualności i małżeństwie.



Clip Miley Cyrus Mother's Daughter

O najnowszym wydawnictwie Cyrus powiedziała:



"Moja płyta nazywać się będzie 'She Is Miley Cyrus'. 'Ona' nie reprezentuje płci. Ona nie jest tylko kobietą. 'Ona' nie odnosi się do waginy. Ona jest siłą natury. Ona jest mocą. Ona może być wszystkim, kim chcesz być, dlatego jest wszystkim" – stwierdziła wokalistka.



Z kolei opowiadając o swojej seksualności Cyrus stwierdziła:

"Obecnie czuję się mocniejsza, niż kiedykolwiek. Podoba mi się, w jaki sposób postrzegam swoją seksualność, jednak nigdy nie występowałam tylko dla mężczyzn. Nie powinni sobie schlebiać, myśląc, że decyzje, które podejmuję w mojej karierze, miałyby coś wspólnego z czerpaniem przez nich przyjemności. Nie sądzę, że jak jakiś facet myśli, że jestem gorąca, to kupi moją płytę".



Miley Cyrus od końca 2018 roku jest mężatką. Jej partnerem jest Liam Hemsworth.



"Myślę, że to bardzo mylące dla ludzi, że jestem zamężna" – powiedziała Miley. "Ale mój związek jest wyjątkowy. I nie wiem, czy kiedykolwiek publicznie pozwoliłabym ludziom tam wejść, ponieważ jest tak skomplikowany i nowoczesny, i nowy, że nie sądzę, byśmy byli w miejscu, w którym ludzie mieliby do niego dostęp. Mam na myśli – 'czy ludzie naprawdę myślą, że jestem w domu w pieprzonym fartuchu i gotuję obiad?' Jestem w związku hetero, ale nadal pociągają mnie seksualnie kobiety. (…) Zdecydowanie nie pasuję do stereotypowej roli żony. Nawet nie lubię tego słowa."

Rozmowie z Cyrus towarzyszyły zdjęcia, które wykonał Mario Sorrent.