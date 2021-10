Farma, gigantyczna tabliczka czekolady, obrane banany i... mało ubrań - tak w skrócie można opisać nową sesję zdjęciową Miley Cyrus, którą przygotował magazyn "Interview". Sesja towarzyszyła wywiadowi z Larsem Urlichem z Metalliki.

Miley Cyrus na początku kariery kojarzona była przede wszystkim z młodzieżowego serialu "Hannah Montana".

Jednak po zakończeniu produkcji i rozkwicie jej kariery muzycznej, styl młodej piosenkarki diametralnie się zmienił. Zaczęła ubierać się w coraz bardziej wyzywające kreacje, często jej teledyski i zachowanie wzbudzały kontrowersje.

Reklama

Nowa sesja zdjęciowa zdecydowanie wpisuje się w ten etap kariery Cyrus. Zdjęcia zostały wykonane na farmie wokalistki w Nashville. Zdjęcia pełne są kontrowersyjnych póz i skąpych kreacji, ale nie brakuje na nich dziwacznych rekwizytów, takich jak gigantyczna tabliczka czekolady, czy stos obranych bananów. Czy to jeszcze sztuka?



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

To nie pierwsze spotkanie Miley z Ulrichem. Wokalistka wykonała jeden z największych przebojów Metalliki, "Nothing Else Matters" na specjalnym wydawnictwie z okazji 30-lecia "Czarnego Albumu".

Po raz pierwszy wokalistka wykonała "Nothing Else Matters" podczas występu na festiwalu Glastonbury w 2019 roku. Wcześniej muzycy Metalliki reagowali pozytywnie na jej występ podczas koncertu upamiętniającego Chrisa Cornella. Cyrus zaśpiewała tam "Say Hello 2 Heaven" zespołu Temple of The Dog.

Od kilku miesięcy zespół i fani przygotowywali się do premiery wyjątkowego wydawnictwa, ukazała się nawet wersja live Cyrus zagrana z Metalliką w programie radiowym Howarda Sterna.