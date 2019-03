Miley Cyrus nago. "Jestem queer i gotowa na imprezę"

Miley Cyrus znów wzbudziła niemałe kontrowersje. Na swoim Instagramie opublikowała nagie zdjęcie z podpisem, w którym po raz kolejny nawiązuje do swojej seksualności i niejednoznacznej orientacji seksualnej.

Miley Cyrus słynie z kontrowersyjnych zachowań. Wokalistka nie po raz pierwszy zaprezentowała się swoim fanom nago.



Tym razem takie właśnie zdjęcie wrzuciła na swojego Instagrama. Wygrzewająca się na słońcu gwiazda, która ma na sobie tylko kapelusz przeciwsłoneczny, napisała pod zdjęciem, że sezon festiwalowy już się zaczął i dodała, że jest "queer i w pełnej gotowości na imprezę".



Zdjęcie zostało opublikowane zaraz po tym, jak ogłoszono, że Miley dołączyła do line-upu festiwalu Wooodstock. Będzie to wyjątkowa edycja, zorganizowana przy okazji 50-lecia słynnego festiwalu. Organizatorzy zapowiedzieli już "ponadpokoleniowe wydarzenia", które obejmą m.in. koncerty "znaczących artystów" łączących gatunki i dekady.

Miley Cyrus wielokrotnie wypowiadała się na temat swojej orientacji seksualnej. To dzięki niej w 2015 roku bardzo popularny stał się termin panseksualizmu. Wtedy w wywiadzie dla "Elle" gwiazda po raz pierwszy przyznała, że nie jest dla niej ważna płeć biologiczna czy kulturowa osób, z którymi się wiąże. Dla panseksualistów nie ma binarnego podziału na kobiety i mężczyzn, są tylko osoby.



Teraz, pod swoim zdjęciem przyznała, że jest queer. Określenia tego potocznie używa się, by określić wszystkie osoby nieheteronormatywne, czyli całe środowisko LGBTQ.

"Przez całe życie nie potrafiłam zdefiniować ani własnej płci, ani seksualności. Nienawidziłam słowa 'biseksualna', bo mnie szufladkowało. Nigdy też nie myślałam o innych, że są dziewczynami lub chłopakami. […] Sama czuję się w tej kwestii neutralnie – kiedy to sobie uświadomiłam, łatwiej też było mi zrozumieć własną seksualność. Nie czuję się hetero, nie czuję się homo i tak jest OK. Jestem panseksualna” – wyznała kilka lat temu gwiazda w wywiadzie dla "Variety".

Dodajmy, że od dłuższego czasu Miley jest w związku z aktorem Liamem Hemsworthem, z którym w 2018 roku wzięła ślub. Wokalistka w ostatnich wywiadach przyznawała, że pomimo tego, że funkcjonuje w heteroseksualnym związku, jej queerowa tożsamość jest dla niej nadal bardzo istotna.



"Powodem, dla którego ludzie czasami się żenią, mogą być staroświeckie, ale myślę, że powód, dla którego się pobraliśmy, nie jest staromodny - myślę, że to rodzaj New Age" – wyjaśniła w jednym z wywiadów, dodając: "Dużą częścią mojej dumy i mojej tożsamości jest bycie osobą queerową".

