Miley Cyrus musiała "odnaleźć siebie w popiołach". Kiedy premiera nowej płyty "Plastic Hearts"?

27 listopada do sprzedaży trafi nowy album Miley Cyrus "Plastic Hearts", który ukaże się trzy lata po premierze "Younger Now". Amerykańska gwiazda tłumaczy, że ma za sobą bardzo trudny okres i musiała "odnaleźć siebie w popiołach".

Miley Cyrus zapowiedziała premierę nowej płyty /Pierre Suu/GC Images /Getty Images

"Jeśli to czytasz, wiedz, że k... kocham i doceniam cię na najgłębszym poziomie. Pracę na tym albumem zaczęłam ponad 2 lata temu. Myślałem wtedy, że wszystko już ogarnęłam, nie tylko płytę z piosenkami i dźwiękami, ale całe moje pieprzone życie. Ale nikt nie panuje nad jaźnią, robi to samo życie. Właśnie wtedy, gdy sądziłam, że cała praca jest skończona, wszystko zostało wymazane. W tym większość treści związanych z muzyką. Natura zrobiła to, co teraz postrzegam jako przysługę. Zniszczyła to, czego nie mogłam sobie puścić. Straciłam dom w pożarze, ale odnalazłam siebie w jego popiołach" - wyznała w swoich mediach społecznościowych gwiazda.

Miley Cyrus nawiązuje tu do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy pożar strawił jej dom w Malibu, w którym mieszkała z ówczesnym narzeczonym, Liamem Hemsworthem. Działo się to w czasie ogromnych pożarów w Kalifornii, podczas których domy stracili też inni artyści, w tym: Neil Young, Robin Thicke i Gerard Butler.

W dalszej części swojego komunikatu Miley Cyrus poinformowała, że jej współpracownicy zachowali sporo nagranego już materiału, chociażby piosenek, które były przygotowywane do publikacji w ramach serii minialbumów, nad którymi wówczas pracowała.

Długo nie była jednak gotowa na kolejną płytę. Każdą kolejną traktuje bowiem jak swoją muzyczną autobiografię, a w tej brakowało dużego rozdziału.

"Gdyby miał to być rozdział w książce, chyba nazwałbym go 'Początek', który zazwyczaj następuje po czymś, na co mówimy 'Koniec'. Ale daleko mi było do tego" - napisała.

W końcu udało jej się ten rozdział dopisać. "Triumfalnie i z wdzięcznością przedstawiam wam moją siódmą płytę studyjną 'Plastic Hearts'. Premiera 27 listopada 2020 r." - ogłosiła piosenkarka.

Wspomniana płyta ma zawierać 15 utworów, zarówno oryginalnych, jak i coverów (w tym: z "Heart of Glass" zespołu Blondie i "Zombie" Cranberries). Wiadomo, że znajdzie się na niej także znana już piosenka "Midnight Sky". Pełna lista utworów nie jest jeszcze znana, choć płytę można już ją zamawiać.