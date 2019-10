Miley Cyrus i Cody Simpson są parą? Gorące zdjęcia, tatuaże i kwitnąca miłość

Miley Cyrus, odkąd rozstała się z Liamem Hemsworthem, nie dała sobie czasu, by pobyć sama, ale co rusz zmienia partnerki i partnerów. Po głośnym romansie z Kailtynn Carter gwiazda od kilku tygodni intensywnie randkuje z Codym Simpsonem, chętnie pokazując wspólne, nierzadko gorące zdjęcia i nagrania.

Miley Cyrus znalazła nową miłość /Kevin Winter /Getty Images

Choć Miley Cyrus formalnie jest nadal w związku małżeńskim z Liamem Hemsworthem, z którym, wprawdzie z przerwami, ale spotykała się przez około dziesięć lat, niemal obnosi się medialnie ze swoimi kolejnymi miłościami. Jej nową miłością jest australijski wokalista Cody Simpson.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miley Cyrus - dyżurna skandalistka światowego show-biznesu AFP

Reklama

Miley Cyrus od początku randkowania z Codym Simpsonem nie kryła się z nową sympatią. Choć ich bliska relacja trwa kilka tygodni, para zna się od dawna, a wokaliści do tej pory byli dobrymi znajomymi.

Nie tak dawno wokalistka pokazywała na swoim Instagramie, jak Cody opiekował się nią podczas pobytu w szpitalu, gdzie trafiła z powodu zapalenia migdałów. Australijski wokalista odwiedza Miley dosyć często, nierzadko z gitarą, by umilić jej czas śpiewając piosenki. Podobno znajomi pary twierdzą, że wokaliści nie traktują swojej relacji jako związku czy czegoś na tyle poważnego, by do niego prowadziło. Niemniej ich coraz odważniejsze wspólne zdjęcia i filmiki publikowane regularnie w mediach społecznościowych wyraźnie temu zaprzeczają.

Miley Cyrus: Metamorfozy na czerwonym dywanie 1 / 16 Amerykańska wokalistka Miley Cyrus poinformowała ostatnio, że nie zamierza więcej pozować na czerwonym dywanie podczas oficjalnych imprez rozrywkowych. "Rok temu musiałam uczestniczyć w premierze 'A Very Murray Christmas', ale już więcej nie pojawię się na czerwonym dywanie. Dlaczego, podczas gdy ludzie głodują, ja stoję na dywanie o czerwonym kolorze? Bo jestem ‘ważna’? Bo jestem ‘sławna’?" - zapowiedziała wokalistka. Skoro Miley nie zjawi się już nigdy na czerwonym dywanie, postanowiliśmy prześledzić, jak prezentowała się na nim na przestrzeni ostatnich lat. Wokalistka przeszła bowiem dużą metamorfozę od delikatnej i uroczej nastolatki do uwodzicielskiej i roznegliżowanej gwiazdki Źródło: Getty Images Autor: Jason Merritt udostępnij

Nie tak dawno para wybrała się też wspólnie do znajomego tatuatora, by zrobić sobie nowe tatuaże. Nie były to wprawdzie żadne miłosne wyznania czy imiona sympatii, ale sam fakt, że wybrali się razem, wzbudził już spore zainteresowanie fanów. Miley wytatuowała siebie przebite nożem serce z podpisem "Rock'n'roll Heart", a Cody czaszkę i kosę.



Atmosferę, jaka jest wokół relacji gwiazd znacznie podgrzało także zdjęcie zamieszczone przez Australijczyka na Instagramie. W poście z serią zdjęć zrobionych przed lustrem, na ostatnim do wokalisty przytula się Miley i wkłada mu rękę w spodnie. Trudno o bardziej jednoznaczną fotografię, choć znając kochającą skandale i kontrowersje naturę Miley, fani mogą się spodziewać kolejnych intymnych zdjęć pary.