Miley Cyrus gościem pierwszego odcinka "RuPaul's Drag Race”

Miley Cyrus była jurorem specjalnym pierwszego odcinka nowego sezonu programu „RuPaul Drag Race”.

"RuPaul's Drag Race" to amerykański program rozrywkowy, w którym wybierane są najbardziej utalentowane i najciekawsze draq queen. Program w Stanach Zjednoczonych cieszy się niesłabnącą popularnością, a gośćmi specjalnymi show były m.in.: Ariana Grande, Demi Lovato, Debbie Harry, LaToya Jackson, Kesha oraz Shania Twain.

28 lutego w USA wystartował 11. sezon programu, a gościem specjalnym pierwszego odcinka była Miley Cyrus. Wokalistka postanowiła zrobić uczestniczkom niespodziankę i przebrała się za jednego z pracowników obsługi.

"Mam zamiar spotkać się z królowymi po raz pierwszy, ale one nie wiedzą, że spotykają mnie. Chciałam zobaczyć je pod przykrywką, pojawiam się więc jako członek załogi" - tłumaczyła.



Wideo