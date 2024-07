Mierzy się z fatalnymi recenzjami nowej twórczości. Próbuje się bronić

Zapowiadała wielki powrót, a teraz mierzy się z fatalnymi recenzjami. Najnowsza piosenka Katy Perry "Woman’s World" daje przedsmak nadchodzącego albumu artystki. Fani nie mogli doczekać się tego, co przygotowała ich idolka, lecz teraz mocno krytykują singiel oraz teledysk. Dziennikarze muzyczni są jeszcze bardziej bezlitośni. Co na to sama artystka?