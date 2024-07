Michał Wiśniewski to postać barwna i kontrowersyjna. W show-biznesie obecny jest od lat i pomimo upływu czasu w dalszym ciągu media oraz internauci interesują się jego osobą. Lata świetności zespołu Ich Troje, którego jest liderem, już dawno przeminęły, natomiast wciąż są aktywni zawodowo i biorą udział w różnego rodzaju koncertach czy festiwalach. Wiśniewski często spotyka się z komentarzami, dotyczącymi jego osoby, które są nieprzychylne. Okazuje się, że nie tylko jego to dotyka - niektóre osoby hejtują także jego rodzinę.

Lider zespołu Ich Troje znany jest ze swoich licznych związków, z których ma aż szóstkę dzieci. Z Mandaryną doczekał się syna Xaviera i córki Fabienne. Z Anną Świątczak ma dwie córki Etiennette i Vivienne. Z obecną żoną, Polą Wiśniewską, opiekuje się dwoma synami: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Okazuje się, że wszechobecny hejt dotknął także jego rodzinę, a w szczególności pociechy.

Gwiazdor próbował pomóc swoim dzieciom

Michał Wiśniewski sam przyznaje, że nie był w stanie ochronić swoich dzieci przed mową nienawiści. W niedawnym wywiadzie z Onet Rano szczerze przyznał, że próbował z tym walczyć. Jego pociechy doświadczały nieprzyjemności w szkole, przez co zmienił tryb ich nauczania i zapisał ich na edukację domową. "Dwójka moich dzieci była w szkole w chmurze, dlatego że absolutnie nie radzili sobie z hejtem. Tu akurat można byłoby to łączyć z popularnością rodzica, ale nic bardziej mylnego, bo przecież to jest tylko taki przypadek. Powodów do hejtu można znaleźć milion u każdego Kowalskiego" - powiedział muzyk.

Wokalista jasno podkreślił, że nie miał wpływu na to, jak rówieśnicy traktowali jego dzieci. Starał się pomóc im ze wszystkimi trudnościami, jednak zdarzały się takie sytuacje, w których nie miał jak zadziałać. "To jest akurat coś, co jest troszeczkę poza mną. Bardzo wielu osobom się wydaje, że jesteśmy w stanie swoje dzieci przed wszystkim ochronić, no więc nie jesteśmy" - powiedział Wiśniewski.

Michał Wiśniewski podkreślił, że rodzic nie zawsze ma wpływ na swoje dziecko

Lider Ich Troje wyznał w wywiadzie, że z doświadczenia pamięta, jak każde dziecko stara się przynależeć do jakiejś grupy. Niektórzy mogą mieć problem z dopasowaniem się i znalezieniem bliskich sobie osób, przez co później stają się ofiarami uprzedzeń i mowy nienawiści. "Nie musi być to konkretnie koło naukowe, to może być również paczka, która będzie kradła ze stacji benzynowych. Dla mnie to bez znaczenia, co to jest za grupa, ale chcę być częścią czegoś, nikt nie chce być sam. Generalnie jesteśmy zwierzęciem stadnym i tak mi się wydaje, że te grupy ścierają się gdzieś po drodze. Czy to będzie szkoła, czy to będzie podwórko, osiedle" - opowiedział wokalista.

Michał Wiśniewski zaznaczył, że jego zdaniem rodzice nie mają aż tak wielkiego wpływu na to, co dzieje się z ich dziećmi, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Jego zdaniem nigdy nie jest się w stanie przypilnować swoich pociech w pełni. "Mówi się o tym, że można by było dziecku po prostu zakazać, bardziej przypilnować, czymś zająć, ale w praktyce działa to na pięć procent" - wyznał piosenkarz.

Wokalista chodzi ze swoimi dziećmi do psychologa

Lider zespołu Ich Troje podkreślił także, że z dnia na dzień pomoc, po którą sięgają dzieci u dorosłych, przestaje być powodem do wstydu. Wyjaśnił, że jego dzieci korzystają z porad psychologa, gdy tylko poczują taką potrzebę. Jednocześnie zauważył, że z pewnością nie mówią o tym na prawo i lewo przed kolegami. Pomaga im to w radzeniu sobie z presją i nieprzychylnymi komentarzami ze strony innych dzieci czy internetowych hejterów, jednak nie chwalą się tym każdej napotkanej osobie.

