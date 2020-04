Michał Wiśniewski szczerze o alkoholizmie. "Zdarza mi się popić"

Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, od prawie 30 lat zmaga się z alkoholizmem. Opowiedział szczerze o swoim nałogu.

Michał Wiśniewski od lat zmaga się z alkoholizmem

Michał Wiśniewski z dumą wspomina w wywiadach, że od sześciu lat udaje mu się wytrwać w trzeźwości.

Przyznał, że w walce z chorobą pomaga mu "wszywka". Zabieg polega na wszyciu pod skórę substancji, która w połączeniu z alkoholem wywołuje bardzo nieprzyjemne reakcje organizmu. "Wszywkę" odnawia się co kilka miesięcy.

"Ja jestem zaszyty, więc nie grozi mi teraz topienie smutków w alkoholu. Ale dla innych ludzi, którzy mają problemy z piciem, to może być trudny czas. Ja nie piję od sześciu lat" - mówił lider Ich Troje w wywiadzie dla serwisu Plejada.

"Jak kończy mi się 'wszywka', to trochę popiję, ale generalnie teraz mam spokój do września. Ja sobie bez tego, po prostu z tym nie radzę, każdy ma swój sposób na tę walkę" - wyznaje jednak.

Wokalista zwierzył się również z tego, że ludzie często oceniają go po tym, co robił w przeszłości. "Niestety wiem, że społeczeństwo szufladkuje ludzi i ja będę zawsze tym, który miał milion żon, narobił mnóstwo dzieci i był alkoholikiem" - skarży się muzyk.

Dodał również, że ma nadzieję, że jego historia pomoże innym w walce z chorobą. "To jest bardzo nieodpowiedzialne o tym nie mówić. Nie jest to fajny 'znak firmowy' dla mnie, ale jeżeli kilkadziesiąt osób zaszyło du**ko i wygrało życie dzięki temu, że ja o tym powiedziałem - to było warto" - tłumaczy.

Przedstawił także, co myśli o obecnej sytuacji na świecie spowodowanej pandemią koronawirusa. "Straty, które będą za chwilę ze względu na załamanie psychiczne ludzi, będę o wiele większe, niż ofiary koronawirusa" - komentuje Wiśniewski.

Wokalista Ich Troje z alkoholizmem zmaga się od prawie 30 lat. Z nałogiem walczyła również jego matka, która od 14 lat trwa w trzeźwości.

"To nie jest tak, że terapia prowadzi do tego, że furtka jest na zawsze zamknięta. Alkoholik zostaje na zawsze alkoholikiem, tylko suchym... Jeśli ma dużo szczęścia. Jeśli nie ma, to ma nawroty. Ja tak mam pomiędzy wszywkami. Oczywiście byłoby fajniej zrozumieć, czym jest ta choroba i nie pić w ogóle, ale ja tak nie potrafię. Nie potrafię kontrolować picia" - wyznał w ostatniej rozmowie z dziennikarzem Radia Zet.

Wokalista ma za sobą cztery małżeństwa. Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak, która niedawno wróciła na stanowisko wokalistki Ich Troje, ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Czwartą wybranką muzyka była Dominika Tajner. Oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 r.

Obecnie media plotkarskie, powołując się na Pudelka, donoszą, że wokalista zaręczył się z ze swoją obecną dziewczyną 35-letnią Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez Tindera.