Michał Wiśniewski o siostrzenicy Morawieckiego: "Pan Bóg nie dał jej wyjątkowego głosu"

Michał Wiśniewski od ponad 25 lat jest liderem zespołu Ich Troje. W najnowszej, 15. edycji show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", dał się poznać jako nieprzewidywalny juror. W jury to właśnie on ma najkrótszy staż, więc czasem trudno ocenić, co tak naprawdę mu się podoba.

Dziennikarze "Faktu" spytali muzyka o to, czy ma już jakiegoś faworyta, a Wiśniewski wyznał, że ma problem ze znalezieniem jednej osoby, która jego zdaniem mogłaby wygrać program.

"Przewrotność tego programu polega na tym, że artyści rozwijają się z odcinka na odcinek. Niespodzianek jest co niemiara, bo nie zawsze pasuje im wylosowany wykonawca. Czasem się wydaje, że już mamy murowanego zwycięzcę, a cicha myszka, jedna lub druga, prezentuje nam coś, co zwala nas z nóg" - stwierdził lider Ich Troje.

Klara Williams jest siostrzenicą premiera Morawieckiego

Klara Williams jest jedną z uczestniczek programu. Na co dzień występuje m.in. w serialu Polsatu "Pierwsza miłość", ale przede wszystkim jest aktorką teatralną - gra m.in. na scenach w Katowicach i Krakowie.

Dla niektórych fanów "TTBZ" była całkowicie nieznaną osobą z obcobrzmiącym nazwiskiem. Okazuje się, że aktorka celowo je zmieniła, bo w rzeczywistości jest... siostrzenicą premiera, Mateusza Morawieckiego! Jej brat, Franek Broda jest znanym działaczem LGBT.

W rozmowie z "Faktem", juror powiedział, co jest dla niego ważne, gdy przyznaje swą ocenę uczestnikowi. "Chyba oceniam nieco inaczej niż reszta jury. Dla mnie liczy się progres. Widzę, że czasem dostają numer, który ich mało kręci, a trzeba go zrobić" - stwierdził muzyk. W końcu ocenił też wokalne możliwości Klary Williams i wyznał, za co ją ceni.

"Jest w ostatnim programie Klara Williams, której Pan Bóg nie dał wyjątkowego głosu. Ale jest bardzo dobrą aktorką, bardzo dobrą. U mnie ma zawsze sporo punktów Nie interesuje mnie, czyją jest siostrzenicą. Ważne jest to, że co odcinek zaraża mnie pozytywną energią. Oceniam uczciwie. Bardzo ją lubię. Najwięcej zdjęć z planu mam właśnie z Klarą. Ona bardzo się stara" - podsumował lider Ich Troje.