Michał Wiśniewski czule o Mandarynie. Nazwał ją miłością życia

Michał Wiśniewski i Mandaryna (Marta Wiśniewska) byli małżeństwem w latach 2002-2006 i doczekali się dwojga dzieci. Temat powrotu dawnych małżonków został potwierdzony w połowie lipca, kiedy to lider zespołu Ich Troje opublikował na Instagramie wymowne nagranie. "Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił Wiśniewski.

"Zamknęłam oczy i je otworzyłam i jestem dalej w 2005, ale mam nadzieję z mądrością, z doświadczeniem i z wiedzą z 2026" - powiedziała z kolei Mandaryna w rozmowie z Pomponikiem, dodając jednocześnie, że nie planują ponownego ślubu.

Michał Wiśniewski i Mandaryna Paweł Wrzecion AKPA

Michał Wiśniewski o Mandarynie: "Chociaż przytulić się chciałbym… ev'ry night"

Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Michał Wiśniewski opublikował długi wpis, w którym pokazał swoje uczucia do Mandaryny. "Każda połówka uczestnika 'Tańca z Gwiazdami' jest głęboko przekonana, że to właśnie jej druga połowa była w tym odcinku najlepsza. I każda ma rację - bo to nie jest ocena, tylko stan zakochania. U mnie akurat wyjątkowo zaawansowany" - zaczął.

"Marta i Krystian tańczyli sercem i duszą. Ekspertem od walca nie jestem, ale to wyglądało bajecznie. Gdyby nie to, że Marta dba o mnie tak, jak tylko można dbać o kogoś na odległość, to pewnie zrobiłbym się zazdrosny. Bo oni pokazują intymność nie tylko na parkiecie przed milionami, ale i na zwykłym treningu, gdzie nie ma świateł ani kamer" - pisał dalej.

"W 'My Fair Lady' Eliza śpiewała: 'I could have danced all night'. Ja też bym chciał. Ale Pan Bóg był tego dnia wyjątkowo niesprawiedliwy i akurat tej umiejętności mi pożałował - wszystko oddał Marcie. Więc skoro tańczyć całej nocy nie potrafię, to chociaż przytulić się chciałbym… ev'ry night" - wyznał.

We wpisie odniósł się też do plotek dotyczących występu Mandaryny w "TzG". "I teraz ta trudniejsza część. Nikt tu nikomu na nic nie pozwala - Marta nie potrzebuje mojej zgody. Ale taki program kosztuje. Ją treningi, a mnie jej nieobecność. Mój kawałek roboty to wytrzymać ciszę w telefonie, kiedy ona ma przed sobą sześć albo osiem godzin na sali. Bo ona gdzieś pomiędzy kupowaniem plastrów a dbaniem o nasze uczucia katuje duszę i ciało niemiłosiernie, a do mnie dociera jeden komunikat: 'Daję radę, kotek'. Skąd ona bierze na to siłę - nie mam pojęcia" - zakończył, dodając jeszcze prośbę o głosowanie na "miłość jego życia".

Fani docenili czułe słowa wokalisty. "Jak ładnie napisane! Piękne słowa wsparcia!", "Pięknie napisane. Oczywiście trzymam kciuki za Martę, którą lubię za spontaniczność i luz. Będę głosować. Wszystkiego najlepszego dla obojga", "Michał i Marta, po raz pierwszy z bliska widziałam waszą energię na sylwestrze w Katowicach. Z przyjemnością się na was patrzyło..., wtedy nie byliście jeszcze razem, ale fajnie, że to się zmieniło. Cieszcie się i śpiewajcie dalej, wbrew przykrym słowom hejtujących" - komentowali internauci.

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