Michał Szpak został wujkiem. Pokazał zdjęcie córki starszego brata

Do sieci trafiło zdjęcie Michała Szpaka, który pozuje z Gają. Urodzona w czwartek (24 października) dziewczynka jest córką jego starszego brata Damiana.

Michał Szpak pochwalił się zdjęciem z bratanicą AKPA

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę.

O Marlenie zrobiło się głośno parę lat temu za sprawą pamiętnego filmiku, który juror "The Voice of Poland" nagrał z okazji urodzin swojej siostry. Wokalista zaprezentował w nim niemal erotyczny taniec, życząc siostrze "więcej seksu".

Marlena Szpak skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, a teraz mieszka we Włoszech, gdzie również uczyła się śpiewu.

- Moja starsza siostra studiuje śpiew operowy i dała mi kilka wskazówek - mówił Interii wokalista przy okazji premiery płyty "Byle być sobą" (posłuchaj tytułowej piosenki!) z listopada 2015 r.

Marlena wielokrotnie wspierała też Michała na scenie.

Z kolei Damian Szpak jest bokserem i entuzjastą aktywnego stylu życia, a regularnym treningom zawdzięcza imponującą muskulaturę.

Michał w jednym z wywiadów przyznał zresztą, że jego brat - właśnie dzięki swojej posturze - w przeszłości nieraz ratował go z opresji. "Zdecydowanie jest moim przeciwieństwem. Jego rozmiar bicepsa jest mniej więcej rozmiaru mojego uda" - mówił jakiś czas temu Michał w programie Wojciecha Jagielskiego.

To właśnie Damianowi urodziła się córka Gaja.



Wokalista do ostatniej chwili nie wiedział, czy zdąży do szpitala. Okazało się, że jego samolot miał opóźniony start. Gdy tylko wylądował, od razu udał się do szpitala, by zobaczyć swoją bratanicę.



Przypomnijmy, że na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Don't Poison Your Heart", "King of the Season", "Rainbow" i "Dreamer (Thanks To My Friends)".

