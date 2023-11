Michał Szpak znów prowokuje fanów? "Chrystusowe 33"

Oprac.: Konrad Klimkiewicz Wiadomości

Michał Szpak już kilkukrotnie promował swoją twórczość, wykorzystując do tego symbole religijne. W 2021 r. reklamował swoją trasę koncertową, upodabniając się do Jezusa, co wówczas nie spodobało się jego fanom. Jak odbiorcy wokalisty podeszli do tego tym razem?

Michał Szpak ponownie prowokuje fanów /Ola Skowron/DDTVN /East News