Michał Szpak zaskoczył widzów stylizacją w "The Voice of Poland"

"Najlepsza stylizacja tej edycji" - takimi słowami wielu fanów programu podsumowało strój Michała Szpaka z trzeciego odcinka bitew w "The Voice of Poland".

W ostatnich bitwach dziewiątej edycji "The Voice of Poland" Michał Szpak zaprezentował się w srebrno-czarnej stylizacji, z butami na koturnie i warkoczykami na głowie.



Na oficjalnym profilu programu na pytanie "czyją stylówkę wybralibyście" pojawiło się mnóstwo komplementów pod adresem Michała Szpaka.

"Zaskoczył najbardziej", "najlepsza stylówka tej edycji", "jak on to robi, że wygląda we wszystkim świetnie?", "wygląda obłędnie" - można przeczytać pod zdjęciem trenera.

Kolejna szansa na zaskoczenie widzów stylizacją wypadnie już 3 listopada podczas nokautów. Podczas tego odcinka Michał Szpak i inni trenerzy będą decydować, kto powinien zaśpiewać w programach na żywo.