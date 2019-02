Michał Szpak uciekł do USA. "Zobaczyć Celine Dion na żywo" [INSTAGRAM]

Po zakończeniu koncertów promujących płytę "Dreamer" Michał Szpak udał się na kilkutygodniowy wypoczynek do Stanów Zjednoczonych.

Michał Szpak spędza wakacje w USA /Artur Zawadzki / Reporter

Na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów.

Wideo Michał Szpak: Marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby o nich opowiadać (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - tak zapowiadała ten materiał wytwórnia.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem ub. roku. Do tej pory teledysk zanotował ponad 4,8 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season" (ponad 2,1 mln), a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow" (ponad 1,7 mln).

Clip Michał Szpak King Of The Season

Ostatnim singlem z tego albumu był utwór "Dreamer (Thanks To My Friends)".

Clip Michał Szpak Dreamer (Thanks To You My Friends) - Lyric Video

W połowie lutego juror "The Voice of Poland" wybrał się do Stanów Zjednoczonych. Tam dał dwa koncerty (Nowy Jork i Chicago), ale pobyt w USA postanowił przedłużyć, by odpocząć po występach w tramach trasy promującej "Dreamer".



Na Instagramie możemy zobaczyć najnowsze zdjęcia Szpaka z USA.

"Może i uciekłem na kilka chwil, ale tylko po to by naładować baterię, inspirować się i wrócić z zupełnie nowa energią :) Przesyłam Wam wielkiego buziaka" - napisał wokalista.

"Każdy wie ze kocham spać. Ale czego się nie robi żeby zobaczyć Celine Dion na żywo hahaha" - dodał.

We wtorek 26 lutego wspomniana Celine Dion rozpocznie kolejną odsłonę rezydentury w Las Vegas.