Michał Szpak protestował pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Straci pracę w TVP?

Gwiazdy polskiej muzyki stworzyły niezwykły performance przed domem Jarosława Kaczyńskiego. W taki sposób wsparli strajk kobiet. W wydarzeniu wziął udział m.in. Michał Szpak, który występuje w programach TVP. Jest oficjalne oświadczenie telewizji.

Michał Szpak przyłączył się do Strajku Kobiet /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Michał Szpak występuje w emitowanym przez TVP programie "The Voice of Poland".

Reklama

Ostatnio wziął udział w przedstawieniu "Dziady" pod domem Jarosława Kaczyńskiego. To część trwającego od 22 października Strajku Kobiet.

W wydarzeniu wzięli udział również m.in.: Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz i Maria Sadowska.

Po tym pojawiły się głosy, że Szpak straci pracę w Telewizji Polskiej.

"'The Voice of Poland' to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11. edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma" - czytamy w oświadczeniu TVP przesłanym Plejadzie.

"Skład trenerski 11. edycji 'The Voice of Poland' pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show" - zapewniły władze telewizji.

Instagram Wideo (IGTV)